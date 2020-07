La catarsis del empleado de una farmacia que se hizo viral

Matías Frey, uno de los tantos trabajadores esenciales que prestan sus servicios durante este duro presente, hizo una catarsis (en clave humorística) de lo que le toca vivir día a día.

Miles de sus pares del rubro se sintieron identificados y compartieron su mensaje en las redes sociales.

ADEMÁS:

Leelo, a continuación:

Un día en la farmacia.

Se abre la persiana. Que pase el que sigue. Uno solo por favor. Pero afuera hace frío. Súbase el barbijo. Que pase el que sigue. El barbijo arriba de la nariz. Se me empañan los anteojos. El que sigue. Entren de a uno y cuando se los llama. Pero tengo el remis esperando. Súbase el barbijo. Detrás de la línea roja. El que sigue. De a uno por favor. Espere en la puerta. Es que tengo que comprar remedios. Todos tienen que comprar remedios, es una farmacia. Súbase el barbijo. Es que no escucho con el barbijo puesto. El que sigue. Póngase bien el barbijo. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo hace?. Detrás de la línea roja. El que sigue. Mantenga la distancia. El barbijo arriba de la nariz. Es que tengo que mojarme el dedo para contar la plata. Por favor, no se moje el dedo. Detrás de la línea roja. El que sigue. De a uno por favor. Es que tengo el auto en doble fila. El barbijo arriba de la nariz. Es que no puedo respirar. El que sigue. Mantenga la distancia. Detrás de la línea roja. El que sigue.

Así son los primeros 6 minutos. Multiplicar por 10 te da una hora. Por 12 y completamos una jornada en la farmacia.