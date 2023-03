La "influencer porno" Jesy Fux realizó una juntada sexual

Esta vez, la joven promovió una juntada sexual en otro punto icónico de la ciudad: el Rosedal del Parque Independencia. En un mensaje que compartió en redes sociales, dijo: "A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo, todo lo que quieran. Pueden venir seguidoras también".

Y fue por más: "Voy a sortear para que tres personas puedan venir a c... conmigo. Voy a transmitir todo en vivo, la juntada y si se dejan los fuxer la c... acá". Luego, persuadió a tímidos a acercarse con barbijo a fin de no ser reconocidos. "No se pierdan la oportunidad de c... conmigo", lanzó.

JESY FUX.jpg

El encuentro se produjo este lunes a la tarde, en el marco del partido que Newell's jugó ante San Lorenzo, es decir, mientras el Parque Independencia estaba repleto de gente, pero curiosamente sin presencia policial.

La generadora de contenido XXX publicó algunas fotos en la que se la puede ver a algunos hombresalrededor de ella en medio de las rosas del parque público.

Adrián D’Alessandro, presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia, lamentó lo ocurrido: "Un episodio más de los que estamos acostumbrándonos", expresó y añadió: "No paramos de sorprendernos de los nuevos usos de los espacios públicos".

Por otra parte, confirmó que el encuentro liderado por Jesy se produjo "con una ausencia total de controles" y remarcó que a esa hora y en esa zona había muchas familias con chicos.

Fux cobró notoriedad durante el aislamiento social por la pandemia al compartir en redes sociales sus consejos sexuales y por la venta de contenidos para adultos. La cordobesa estudiaba Derecho, y es traductora de inglés. Además, trabajó en empresas multinacionales hasta que se volcó a vender contenido erótico.

JesyFux-01.jpg Jesy Fux tiene 34 años y vive de vender contenido XXX.

Otro momento de notoriedad fue cuando en octubre de 201 hizo un sorpresivo topless desde el balcón de un hotel ante militantes de la UOCRA que esperaban por Alberto Fernández, en Puerto Madryn.

Ella misma se definió como "trabajadora sexual virtual". "Porque mi principal trabajo es la venta de contenido. O modelo erótica. No así actriz porno. Yo nunca estuve en una película ni trabajé con ninguna productora. Eso no me va", aclaró.

Actualmente tiene 34 años suma más de 360 mil seguidores en su cuenta principal de Twitter y más de 139 mil en otro perfil paralelo.