La madre de Diego Jr a Morla: "No hay escapatoria al karma"

Matías Morla: Diego dudaba de su paternidad de Junior

“Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas, se lo dijo, mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos, hay charlas dudando de la paternidad y no entiendo (por) qué Junior ahora habla mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz”, dijo Morla, ex apoderado de Maradona, en diálogo con TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial por América TV.

Matías Morla: Cuando me escuchen "se van dar cuenta que el diablo no es tan malo"

Como respuesta a lo que dijo Matías Morla sobre la supuesta relación de la madre de Diego Junior con “uno de los hermanos” de Diego Maradona, Sinagra utilizó las redes sociales.

“Antes o después todo llega!!!”, escribió en su Instagram, junto a la imagen de una mujer con la leyenda en italiano “non si sfugge al karma, il dolore que causiamo torna in dietro prima o poi”. La traducción al español es “no hay escapatoria del karma, el dolor que causamos regresa tarde o temprano”.

Sinagra fue más allá y en declaraciones al mismo canal fue contundente: "Existen todas las pruebas. Yo no he conocido, ni frecuentado, ni he salido con los hermanos de Maradona. No sólo están los pasajes aéreos sino que hay entrevistas que han dado los hermanos que jugaban en Argentina 86. Si te informás bien, sabés que en noviembre de 1985, los hermanos de Diego estaban en Argentina", explicó.

"Yo a Diego lo conocí en diciembre de 1985. Su hermano Lalo salía con mi hermana, no conmigo. Yo no lo conocía. Este ensañamiento, esta malicia con mi hijo que no sólo ha sufrido 30 años antes de conocer a su padre sino que se continúa ahora... Quiero decir que Diego, el padre de mi hijo, jamás ha dudado de su paternidad conmigo", agregó.