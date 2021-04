Matías Morla: Cuando me escuchen "se van dar cuenta que el diablo no es tan malo"

La primera pregunta del experimentado conductor Jorge Ríal fue contundente. “¿Sos el más odiado, sos el culpable de la muerte de Maradona?”.

“Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo”, respondió Morla. Y se explayó: “Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia, no, para gran parte de la gente, no. Todo esto que pasé, fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se muere Diego, se me muere mi mitad”.

Quien fuera el apoderado del mejor jugador de todos los tiempos, también sostuvo que “las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas”.

La marcha en el Obelisco

En cuanto a la macha convocada por personas cercanas a Dalma y Gianina Maradona en el Obelisco, bajo el lema “No se murió, lo mataron”, Matías Morla señaló: “Una marcha en la plaza en la que se usó el dolor de la gente, innecesariamente, que también se dio cuenta. Cuando me hablan de cadena social, porque yo creo que en vez de condena social hablan de cadena social, es porque indudablemente Maradona agitaba gente. Yo estuve con Diego en estadios de 50 mil personas. ¿Y juntás, según la tapa de Clarín, 300 personas, según el reporte policial, 2000?”, señaló Morla.

Ataques por redes sociales

También se refirió a los ataques que recibe por las redes sociales. “El Twitter no es la realidad de lo que pasa porque si fuera por el Twitter yo estaría detenido ahora, Sadvica no sería la dueña de la marca Maradona y las hermanas estarían decapitadas en la Plaza de Mayo”, dijo. Y agregó: ”Indudablemente, acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Diego, con los problemas que tenía con las hijas, con la salud, con las motivaciones, con abogados que nunca aparecieron en la televisión y ahora creen que son Johnny Depp”.

El cambio de fisonomía que no fue

El abogado se mostró tranquilo de que el tiempo “todo lo acomoda”. Y se rió de quienes aseguraron que pensaba cambiar su fisonomía para que no lo reconocieran por la calle. “Cuando hablaban que cambié mi aspecto físico: ¡estoy tan feo como siempre!. Y cuando decían que me iba del país…”.

Sin miedo

Rial le preguntó si se sentía “un condenado social” y si tenía miedo. “A mis hijos los fui a buscar al colegio, desayuno en la misma esquina de todos los días, hago la misma actividad de siempre”, respondió Morla.

Barrabravas en la plaza

Sobre el trabajo social que hizo con Maradona durante siete años, aseguró: “A mí no me siguen barrabravas, me sigue gente de los comederos que ayudamos”. “¿Por qué decís lo de barrabravas?”, preguntó entonces el conductor. “Por los que fueron a la plaza. Eran barrabravas. Barrabravas y pagos, ni siquiera fue un cariño espontáneo”, contestó sin dudar Morla. Y explicó por qué habían ido a la convocatoria.

La marca Maradona

“Hay algo muy claro: Maradona facturaba. Maradona se murió. No puede hacer más dinero. ¿Qué hace dinero ahora? La marca Maradona. Y mientras en Europa me piden la marca Maradona y yo les digo que no, hacen una marcha en la plaza. A la gente que le cerraron la puerta a las cuatro de la tarde y no lo dejaron ver a Maradona, ahora la usan para que vaya a la plaza. Y la gente se avivó, no fue nadie”, dijo Morla.

"No me dejaron saludar a Diego"

“Yo hay algo que no voy a perdonar: a mí no me dejaron saludar a Diego. No me interesa porque yo me despedí, me dijo: ‘Te amo’. "A mí esta entrevista no me interesa para quedar bien con nadie, yo con el que tenía que quedar bien era con Diego. Y ese era Diego conmigo, era amor. Si yo quería vender algo, me ponía un kiosko, no quiero vender nada, no me interesa quedar bien”.

Sin querer dejar pasar lo que había dicho el letrado, Rial le preguntó si sentía que la marcha había sido “una manera de presionar”. “Fue un escrache para la marca Sadvica. La marca Maradona la tiene la empresa Sadvica, que es mía. La puse a nombre mío por orden de Diego, Diego pagó las inscripciones. La armé con Diego y por eso nadie se opuso. Cuando vos ponés una marca, la instalás y la inscribís, hay un plazo para que alguien se oponga. Nadie se opuso porque la marca era de Maradona”, dijo

La marca Maradona a nombre de Morla

Rial consultó porqué Maradona había puesto a nombre del abogado sus marcas en lugar de dárselas a sus hijas. Morla contestó: “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

Claudia Villafañe

Morla también habló sobre la ex esposa del jugador. “Villafañe en el año 2001, ya inscribió la marca Diego Armando Maradona. Si no la hizo trabajar, no es problema mío. Ellas están indignadas por una marca que ya tienen. Lo que pasa es que ellas no la tienen porque la marca no es Coca Cola. Vos tenés que ir, vender, hablar...La relación que yo tengo de años de trabajo con las distintas personas es lo que ellas quieren”, dijo. Y remarcó que la marca con el nombre completo del astro es de Dalma y Gianinna y está inscripta en Europa, pero que la imagen corresponde a los herederos por disposición del jugador.

“Diego dijo: ‘La marca, cuidame a mis hermanas, la imagen, cuidame los herederos’.

Está todo firmado, sellado, ante escribano público. Ahora,la pregunta es: ¿Vamos a hacer lo que queremos o vamos a hacer lo que Diego quería? Si querés hacer lo que Diego quería, Diego inscribió una sociedad, se registró legalmente a nombre mío, no pude poner un testaferro para esconder como estamos acostumbrados en Argentina. Está a nombre mío, no tengo nada que esconder, está declarada ante las autoridades. Y las hermanas van a vivir mientras yo viva de eso”, explicó Matías Morla.

Dalma y Gianina están laceradas por el odio de clase

“¿Cuál es tu responsabilidad en el desenlace fatal de Maradona?”, le preguntó Rial. “Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir el último deseo de Diego, nada más”, respondió Morla. ¿Cuál era? “Ver a todos los hijos juntos. Ese era su gran dolor. Sí, ese era su gran dolor. Vos fíjate cuando fue a Europa, estaba Dalma escondida en la habitación porque estaba Jana o estaba Junior y cuando Diego iba a comer en el lobby se turnaban para bajar uno al otro. Me llamaba por teléfono a mí y me decía: ‘Matías, ¿cómo puede ser? Mis dos hijos no se quieren ver’. Porque hay que decirlo: Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase”, aseguró el letrado. Y ,aunque reconoció que las hermanas son distintas, dijo que “ellas no se sentarían nunca en una mesa” con los hijos extramatrimoniales del Diez.

Morla alejado de Maradona

Rial le indicó al abogado que, meses antes de su muerte, se había alejado de Maradona. “Esto está bueno que lo explique porque no lo sabe nadie. Diego tuvo siempre problemas con ese tema de las adicciones. Cuando se internó en el 2000, yo tenía 19 años, no estaba ahí. Cuando tomaba chandón con pulpa de frutilla, en el 2007 que se internó en la clínica Güemes, estaba tomando a las siete de la mañana con Ojeda. Yo que soy lógico y uso el raciocinio, no puedo echarle nunca la culpa a Villafañe u Ojeda, porque el que lo hacía era Diego, y Diego sabía eso. Y Diego supo siempre que el responsable era él, por eso nunca criticó a una pareja que estuvo al lado por haber tenido una adicción. Esto me parece importante: Maradona, Fujairah (Fútbol Club), cumpleaños, yo le dije: ‘Diego, hoy no vayas, cumplís años’. Vamos, camioneta, tres horas de ida, tres horas de vuelta, impecable. Pierde la final…Tomando alcohol todo el día. ‘Diego, levántate’. Ahí se caía Diego. Ante un nuevo hecho se levantaba. Dorados, dos finales llegó, no es un chiste, los agarró últimos, perdimos contra San Luis. Dos finales, le iba mal, alcohol. Diego en el alcohol no veía algo como ve el resto de la gente que era divertido, veía la parte negra, oscura. Argentina particularmente lo metía más en el alcohol por el tema de la pelea familiar, de los conflictos y demás”, dijo.

¿Cómo se ponía Diego cuando tomaba alcohol? “Mensaje de audio, triste, Doña Tota, se le mezclaba todo...Pero siempre, inmediatamente, levantaba por otro hecho nuevo. Diego era para motivarlo. Era para decirle en tres meses vas al Vaticano, vas a un partido de la Paz y levantaba como loco. Era siempre así. Cuando llega acá, empieza a tener el primer gran problema de su vida”, explicó Morla ¿Cuál? “Rocío lo dejó. No lo pudo superar nunca”.

Diego muerto con Rocío Oliva

Morla aseguró que Maradona estaba “muerto” con Oliva. “Te decía diez palabras, once Rocío. Vos me preguntás a mí, yo le dije varias veces: ‘Estás obsesionado, muerto con Rocío, muerto’. Yo no estaba de acuerdo con los regalos. Es más, me acuerdo cuando en Roma, Diego le mandó a comprar un piso y ella dijo que no porque vivía en Buenos Aires. Porque también ahora le están pegando a Rocío y yo no la quiero, ni me hablo, ni me interesa. De todos los que están ahí, la que mejor me cae es Verónica Ojeda. A Rocío no la quiero, pero yo no vine a mentir en nada”, aseguró.

El programa TV Nostra terminó con esta última respuesta de Matías Morla, que marco el fin de la primera parte de la entrevista que continuará mañana, martes, a las 20.30