Llega una ola polar y podrían caer nevadas en el conurbano bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el fenómeno traerá consigo fuertes vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 60 km/h, heladas generalizadas y temperaturas mínimas que en la Ciudad de Buenos Aires podrían descender por debajo de los 7 °C, con sensaciones térmicas aún más bajas debido al efecto del viento.

“Es una masa de aire de origen polar que va a provocar un drástico descenso de las temperaturas acompañado por vientos fuertes y nevadas en la Patagonia”, explicó Cindy Fernández, vocera del SMN. Según el organismo, el frente frío ya comenzó a impactar en el sur del país y avanzará durante el fin de semana hacia el centro y norte argentino.

El lunes 23 se perfila como una de las jornadas más frías del año, con máximas que no superarían los 10 °C y mínimas cercanas o inferiores a los cero grados en gran parte del conurbano e interior bonaerense.

En ese marco, algunos modelos meteorológicos de alta resolución anticipan que podrían producirse nevadas o aguanieve en sectores del sur del conurbano, con probabilidad moderada en zonas como Virrey del Pino, San Miguel del Monte, Chascomús, Lobos y el sur de Luján, donde se combinan temperaturas muy bajas, altos niveles de humedad y nubosidad.

Aunque la probabilidad es baja, el SMN no descarta del todo la posibilidad de nieve tenue o graupel (nieve granulada) en la Ciudad de Buenos Aires o en el primer cordón del conurbano durante la madrugada del lunes. No obstante, aclaran que el fenómeno no sería generalizado ni acumulativo.

Este año el invierno llega en tiempo y forma



El ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de temp y bajas sensación térmica desde el finde



Se esperan nevadas en gran parte de Patagonia y en zonas altas de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y el NOA pic.twitter.com/HFNhAPh3dm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 19, 2025

Por el momento, no se han emitido alertas específicas por nevadas para la región central del país, aunque el organismo oficial continúa monitoreando la evolución de las condiciones climáticas.

La llegada del invierno astronómico —que comenzó formalmente el viernes 20 de junio a las 23:41, según el calendario solar— coincide con esta irrupción de aire polar que afectará buena parte del territorio nacional. Según el SMN, el pico del invierno meteorológico se espera recién para mediados de julio, cuando las temperaturas suelen alcanzar sus valores más bajos.

Este fenómeno podría tener impacto no solo en las actividades cotidianas, sino también en sectores vulnerables, el sistema de salud y la demanda energética, por lo que se recomienda tomar precauciones frente al frío extremo y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico.