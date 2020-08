Nicole quiere pedirle una pericia psiquiátrica a Cubero, aseguró Yanina Latorre

Es así que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) confirmó que las niñas volvieron de la casa del padre depiladas y alertó sobre los supuestos maltratos que Micaela tendría para con sus hijas. "Está todo en la Justicia, las hijas le cuentan que no está bueno el trato. Nicole un día las mandó (a la casa del padre) con un pote de vitamina C y Mica lo tiró a la basura; que una vez una nena le pidió unas fotocopias para el colegio y que Mica le dijo que se lo pida a la mamá, que no iba a gastar sus cartuchos en las fotocopias de su colegio", indicó Yanina.

"Después las nenas vinieron depiladas, cosa que a Nicole le parece un horror, y a mí como madre también; el hecho de la depilación femenina lo decide la niña con la madre", explicó y remarcó que las versiones que indicarían que la actual pareja de Cubero le gritaba a las niñas son "ciertas". Al mismo tiempo que manifestó que "espera no llegar a una cámara Gesell (pericia judicial que se realiza a menores de edad). Hizo la denuncia de todo esto".

Latorre también contó que "Cubero no le pasa manutención porque no tiene trabajo, no les paga la obra social, le debe plata de vacunas, de remedios, de gastos de la casa... El colegio lo paga ella. Y cuando las nenas se sintieron mal el padre se borró y no las vio nunca más". Y enseguida agregó algo más fuerte de lo que habló en privado con Nicole y es que ella tiene miedo por lo que iría a la Justicia por una pericia psicológica para el padre de sus tres hijas. "Ella me dijo que está preocupada porque él es mentiroso, que es mitómano y que le va a pedir una pericia psiquiátrica", reveló Yanina. Y terminó diciendo: "Ella tiene todo documentado y ya lo presentó en la Justicia".

Por otro lado, Yanina aseguró que Nicole "quiere que entiendan que Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca, ella lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más, no la calentó más, la frase fue ‘no me lo garché más’" y destacó que la modelo le dijo que el ex futbolista "es buen tipo, que nunca se pelearon, que no tiene un reproche para hacerle durante el matrimonio. Ella asume que tuvo la culpa y que no tuvo retorno. Pero a él le costó muchísimo asumirlo".

En cuanto a la separación, la panelista subrayó que "Nicole al principio intentó remarla. Pero me aseguró ‘un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversión, no nos divertían las mismas cosas, no tenía nada para compartir y me dejó de atraer como hombre’. Pero no lo dijo como una crítica" e insistió en que "ella pensó que la relación iba a terminar bien. A él le costó mucho porque él sí estaba muy enamorado y creía que era una crisis".

"Ella cree que esto forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza", completó. Y a pesar de que al inicio de la relación de Micaela y Fabián las niñas se llevaban bien con la rubia, ahora el vínculo es totalmente distinto ya que, según informó Paparazzi, las pequeñas tomaron la decisión de bloquearla de WhatsApp y solo mantener el diálogo con su padre por esa vía.

Una pelea que no tiene paz ni parece un momento de tregua.