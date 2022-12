Navidad: se hicieron más de 4 mil controles de alcoholemia

"Este año duplicamos la cantidad de puestos de control durante las fiestas en distintos puntos rotativos de la Ciudad para cuidar a los vecinos y vecinas. Son 38 las personas que resultaron positivas en alcoholemia y no podrán volver a manejar por un mínimo de dos meses. Es necesario entender y transmitir que el alcohol y el volante no son compatibles: si vas a manejar no tomes", sostuvo Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad.

De acuerdo a fuentes porteñas, en 2022 se llevaron a cabo más de 330 mil controles, un 12% más que en 2021, cuando se realizaron casi 298 mil. Como resultado, 5.155 personas dieron positivo en el test de alcoholemia (1,5% del total). Asimismo, se dio a conocer que el 82,6% de los positivos son varones.

KX7CETINEZHQVAB7BGEZ5PVKLE.jpg

Todos los conductores que dan positivo son inhabilitados por un mínimo de dos meses y para notificarse y resolver su situación, -que varía según el dosaje arrojado- deben presentarse en la Dirección General de Administración de Infracciones, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, o en la Justicia contravencional. Además de abonar la infracción, deben realizar un taller de educación vial.

El taller de seguridad vial para infractores y contraventores de alcoholemia tiene como objetivo que los participantes reflexionen sobre la importancia de promover conductas respetuosas y responsables en materia de tránsito para prevenir situaciones de riesgo y evitar víctimas. Desde febrero hasta el mes de noviembre se brindaron en total 112 talleres y se capacitó a 3.095 personas que fueron inhabilitadas por alcoholemia positiva.

"Una conducción adecuada requiere lucidez y capacidad de reacción, el consumo de estas sustancias aumenta el riesgo de siniestros viales y la gravedad de las lesiones ya que afectan la capacidad para conducir: disminuyen los reflejos, la atención y la coordinación", indicaron desde el gobierno porteño.

portada.jpg

Más controles

De los diversos de controles en Nochebuena, unos 10 conductores con resultaron con dosaje mayor a 1 g/l, que confiere una inhabilitación de 4 meses a 2 años; y 28 con dosaje 0,5 g/l y 0.99 g/l, que equivale a una inhabilitación entre 2 y 4 meses.

El dosaje más elevado fue de 2,35 g/l de alcohol en sangre mientras que de los 23 controles de estupefacientes que hubo, unos 4 dieron positivo.

En 2022 se realizaron un total de 331.986 controles, lo que significó un crecimiento de 12% con respecto al año anterior. A su vez, se registraron 5.155 casos positivos en lo que va del año, lo que representa el 1,5% del total de controles, es decir, 15 positivos de alcoholemia por día.