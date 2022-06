Ordenan desalojar el bloqueo en la autopista Bs.As.-La Plata

Cerca de las 15 Gendarmería llegó al lugar con orden de desalojar y comenzaron a pasar los primeros vehículos.

Los manifestantes reclaman a las autoridades que los autoricen a trabajar ya que por la antigüedad de las unidades no pueden circular para transportar pasajeros.

Tras más de 10 horas de caos en el tránsito, la situación en la autopista se puso aún más tensa: un choque empeoró el embotellamiento y varios vehículos intentaron pasar por la banquina, enfrentándose con los camioneros que protestaban.

El momento de mayor tensión ocurrió pasadas las 14:30 cuando un hombre se bajó de su auto con un fierro y le pegó al parabrisas de uno de los micros. "Me pegó con un fierro porque estaba banquineando y no le daba para pasar. Me rompió el vidrio porque dice que es mi culpa", dijo a TN el dueño del camión, visiblemente enojado.

El inconveniente ocurrió cuando ya estaba arribando la Gendarmería a la zona a fin de levantar el corte y liberar los cinco carriles tomados por los manifestantes a la altura del peaje.

En este sentido, quienes reclamaban remarcaron que "no tenían intención de iniciar un enfrentamiento con la policía".

Finalmente, luego de varios minutos de conversaciones con el personal de infantería -que hizo un cordón policial alrededor de los camiones- los protestantes accedieron a correrse.

Cerca de las 15, varios de los carrilles ya habían sido liberados y el tránsito comenzó a moverse con mayor fluidez. Según explican los propios dueños de las empresas, al menos 480 unidades quedarán “vencidas” el próximo 30 de junio, cuando se cumplirán los 13 años de vida útil de las mismas.

Una vez que se llega a esa fecha, el micro pierde la habilitación para circular y, por ende, ya no puede trasladarse de una provincia hacia otra en el territorio nacional.

El pedido de los empresarios a la cartera de transporte es que la CNRT permita que el período de vida útil de los micros se extienda por dos años, como modo de resarcimiento por los dos años de la pandemia de coronavirus que dejó los ómnibus varados y sin ningún tipo de actividad.

El Ministerio de Transporte le volvió a recordar a los dueños de los micros que ya fue presentado el proyecto de ley para la extensión de la habilitación de las licencias habilitantes. Sin embargo, desde las compañías de ómnibus se respondió que la única respuesta aceptable es que la medida sea anunciada mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández.