Para los Aeronáuticos, se debe "hablar de salarios" y no de un bono

E l titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró ayer que el sector debe "hablar de salarios" y no de un bono, al argumentar que la paritaria "no está cerrada". "No vale una fórmula mágica para todos", evaluó el sindicalista, quien aseguró que "cada caso es específico".