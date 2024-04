Paro de colectivos en Capital y Gran Buenos Aires: qué líneas no funcionan

El Gobierno convocó a la UTA y a las cámaras empresarias a una reunión para este mediodía con el objetivo de mediar entre las partes para levantar el paro que afecta a servicios de colectivos.

La convocatoria fue hecha por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para las 12:30.

Desde el gremio señalaron que los trabajadores se presentarán en sus puestos de trabajo, pero que no laborarán a menos que se vea reflejado el pago de la totalidad del salario actualizado.

Varias líneas de transporte que circulan por el AMBA confirmaron su adhesión a la medida de fuerza. Las líneas de colectivos que no funcionan son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

La información sobre las líneas de colectivos afectadas por el paro fue brindada por Ciudad de Bondis en su cuenta de X (Ex red Twitter)

La UTA reclama que al sueldo básico de marzo se le incorpore el bono de $250.000 abonado en febrero -mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000-. Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987.000.

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones.