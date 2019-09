El barrio privado ´La Lomada´ está ubicado en el kilómetro 45 de la ruta Panamericana, en el norte del conurbano bonaerense. Allí vivieron y viven famosos y funcionarios. La lectura de los nombres involucrados en este caso no arroja ningún apellido conocido, confiaron fuentes de la investigación, "pero eso no significa nada, la línea puede estar a nombre de cualquier persona, puede alquilar, etc.", se explicó.

Durante el operativo, que duró unas 10 horas, se detectaron unidades funcionales y un espacio común, con medidores manipulados y conexiones directas clandestinas para registrar menor consumo que el real.

"Este tipo de conexiones representan un serio peligro de electrocución para las personas que la manipulan y aumentan la posibilidad que se generen cortocuircuitos y focos de incendio”, agregó el comunicado de la compañía.

La empresa explicó que durante el último año los operativos para combatir el robo de electricidad se incrementaron en toda nuestra área de concesión a partir del Programa Energía Transparente.

A través de esta iniciativa se implementan acciones integradas para combatir el fraude de energía en todas sus modalidades.