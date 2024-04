Polémica en Catamarca: hicieron un manto de la Virgen con un bordado de Javier Milei

El hecho sucedió durante el tercer domingo de Pascua en el que se celebró la Misa Solemne de las Fiestas Marianas. Fue presidida por el Obispo Luis Urbanc y también estuvieron presentes el secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez y distintos sacerdotes de Catamarca.

"No entiendo la polémica", sostuvo Graciela Díaz de Carrizo, encargada del bordado. "Los mantos son totalmente teológicos, hablan de Dios, y este en particular surgió en las elecciones de octubre. Tomé el voto y dije ‘madre vota tú’, lo puse en el sobre y volví a casa con un poco de paz. Al día siguiente viene una señora y me dice: ‘le hice una promesa a la Virgen del Valle que le regalaría una imagen al señor presidente electo", detalló.

image.png

"Todo quedo allí, pasó noviembre, llegó diciembre y yo comento a un sacerdote esta inquietud y a su vez le aviso al Obispo. Él me contestó que sería una gran bendición que le regale la Virgen al Presidente y eso fue todo lo que dijo", agregó.

Además, Díaz de Carrizo reveló cómo eligió ese diseño en particular: "No sabía qué hacer en el vestido. Fui a la Catedral y este sacerdote me dice 'bórdelo en el encuentro con el Papa, ¿sabe por qué? Porque él, cuando llegó, le dijo '¿lo puedo abrazar Santo Padre?', y el Papa le dijo 'sí' y Milei le pidió perdón".

"Fue el abrazo de la reconciliación, fue el mismo Jesucristo quien abrazó a Milei", completó.

"Esto no tuvo un tinte político, jamás. Lo hicimos por amor, que toque el corazón, la mente, le dé sabiduría, fortaleza, luz, fidelidad al señor presidente para que nos gobierne y nos saque adelante. ¿A dónde está lo malo?", cerró.