Polémica por el video que defiende los planes sociales

"Gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos", dijo la mujer, conocida en la plataforma Kwai como @mariandts.

"Recién estaba viendo el video de una persona re pedante, que no voy a decir el nombre pero todos lo deben conocer, donde dice para qué carajo las mujeres en Argentina siguen teniendo hijos, que según él la plata sale del bolsillo de los trabajadores, todos estos bonus, la asignación, etc. etc., que 18.000 pesos de mierda no nos van a alcanzar para nada del bonus este que se viene, no sé qué pito, qué flauta. Encima le estoy haciendo un video sacándome las trencitas", sostuvo.

Enojada con un usuario que la había criticado, la mujer subió el video a modo de respuesta asegurando que le parece "perfecto" que ese dinero sea para "comprar votos".

Polémico video de una beneficiaria de planes sociales

En el video, Mariana no especifica a quien va dirigido el mensaje, aunque sigue con una serie de frases que generaron indignación.

"Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re verga (sic), a la mierda, pelotudos. ¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Le cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto", finalizó.