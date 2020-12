Cuando aún le quedaban un par de meses en su cargo el abogado Gabriel D’Amico había iniciado los trámites de jubilación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El ex edil de San Juan argumentaba que su paso por el Concejo Deliberante le había provocado “estrés laboral” y había potenciado una enfermedad preexistente.

Esgrimiendo estos motivos, había solicitado una pensión por discapacidad, un retiro anticipado por invalidez, según lo presentado en el Anses.

A un año del inicio de aquel trámite, la Comisión Médica 26 emitió un dictamen favorable y la auditoría médica constató que Gabriel D’Amico presentó un 68% de discapacidad.

Según la legislación vigente, la base para acceder a una jubilación especial es de 66% de discapacidad.

“La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver”, había asegurado el año pasado en una entrevista a Diario de Cuyo, de San Juan.

D'Amico, que ocupó una bancada por Juntos por el Cambio, tiene una colitis ulcerosa, una trombosis venosa y un marcapasos por una dolencia cardíaca.

Con estas tres enfermedades su porcentaje de incapacidad queda en 64. Pero el ex funcionario también acusó depresión y el consumo de un anticoagulante, de modo que con un estudio psicodiagnóstico logró acceder al beneficio y superar el límite necesario.

“El tratamiento convencional ya no es suficiente, se me ha intensificado la dosis del medicamento que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio. La enfermedad origina úlceras en el intestino, sangrado, sufro hasta 16 deposiciones diarias con sangrado, es una de las más severas que hay. He tenido dos episodios de trombosis y estoy anticoagulado. También problemas cardíacos, se me paraban hasta tres segundos los latidos por lo que tengo marcapasos. Además, miopía y astigmatismo que generan menos 16 de graduación que es muy alta. Todo está corroborado”, explicó Gabriel D’Amico en diálogo con Tiempo de San Juan, el año pasado cuando inició el trámite.

Este accionar generó indignación en San Juan y además se supo que los aportes iban al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que tiene el frente al padre del ex edil.

QUE DICE LA LEY

La jubilación por invalidez se determina en base a los últimos 60 meses de aportes inmediatamente anteriores a la solicitud y se computa como el 70% del promedio de las remuneraciones promedio de ese período.

Gabriel D’Amico había revelado que su último sueldo en la función pública había sido de 139 mil pesos neto y de esta forma su jubilación especial superaría los 90 mil pesos.