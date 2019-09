Claudia Vázquez conducía, como lo hace habitualmente, el ciclo Mañanitas por Radio Bohemia, un envío que según ella le proporciona a la emisora una buena parte de sus ingresos, cuando el dueño de la emisora, Rodolfo Ridao, comenzó a golpear con sus puños la puerta del estudio para ingresar.

Ridao ingresó al estudio y, mediante gritos y forcejeos, echó a la profesional, lanzando sus objetos personales al suelo y amagando con lazarle una silla. Ella intentó decirle que le permita sacar sus cosas del estudio pero él comenzó a gritarle desaforadamente.

"Guardalas, ¡Ya! Porquería de mier... estás con gente demasiado buena para vos, basura, ¡Infeliz! ¿Qué mier... tenés que hablar y por qué hablas? (…) Te he dado la vida, te he hecho la mier... que sos por fuera ahora", le dice entre insultos irreproducibles, Ridao, que además la amenaza con “hacerla mierd…”.

Ella queda llorando en el estudio, pidiendo continuar con la emisión para poder hacer el sorteo. Este episodio, que salió al aire, motivó a que un oyente llame al 911 y la policía se hizo presente en las instalaciones.

En una entrevista con A24, la locutora contó que ella no sólo conducía su programa sino que lo producía comercialmente y hasta lo operaba. “Yo estaba en la consola buscando una canción y cuando se acercó, lanzó su maletín y comenzó a gritar. Yo le pedí que me dejara colocar un tema porque sino la radio se iba a quedar muda. (…) Él comenzó a presionar botones hasta que activó la salida al aire, mientras me tiraba mi equipo de mate al piso. Yo le trataba de enviar un mensaje a mi compañero de la tarde porque estaba sola en la radio”, relató.

“La única relación que tengo con esta persona es laboral. Mi trabajo le deja a la radio el 50 por ciento de sus ganancias porque tengo más de 30 anunciantes y de 27 de ellos tengo que dejar la mitad de mis ganancias. Acá estamos sin sueldo, sin obra social, sin nada. Vivimos de lo que vendemos”, dijo Claudia que confirmó que Ridao es una persona violenta, que somete por igual a hombres y mujeres.

Claudia subió a las redes sociales un video explicando su situación y mostró fotografías de las marcas que Ridao le dejó en su cuerpo. “Yo no hice nunca una denuncia en estos 8 años de violencia porque era hostigamiento pero esto fue un mazazo”, aclaró en referencia a los rumores de una relación romántica con el violento.