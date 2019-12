"ïAhora que te vas, acordate de esto, porque alguien tiene que pagar el costo de esto, parecen decir en el acto. Me sonó a un mensaje mafioso", sostuvo el hombre.

En diálogo con Futurock, Sergio Maldonado lamentó el presente que le hizo la fuerza de Seguridad, con el que recordó la frase que pronunció la ministra en medio de la desaparición del joven artesano: "No voy a querer hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana", había manifestado Bullrich al defender a los uniformados, que eran acusados de haber estado involucrados en el hecho ocurrido en Chubut en agosto de 2017.

"Me costó saber si era verdad. No podía ser. La realidad supera a la ficción. En el momento me costó... el grado de impunidad y sarcasmo con que se manejan. Sobre todo desde un lugar institucional en que tienen que tener cierto cuidado. No pueden decir y hacer las cosas que hacen tan libremente", añadió.

ADEMÁS:

Asimismo, el hermano de Santiago Maldonado deseó que haya cambios en la política de Seguridad durante el Gobierno de Alberto Fernández.

"Va a haber que hacer un trabajo muy grande y de fondo para ver cómo se revierte", advirtió el hermano del joven artesano desaparecido, a la vez que le pidió al futuro mandatario que "los subordine (a los integrantes de las fuerzas de Seguridad) para que bajen un cambio".

Finalmente, convocó a una movilización para este jueves a las 11:30 frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py para reclamar que el caso de su hermano "no quede en la impunidad y se investigue realmente lo que es, una desaparición forzada".

"La autopsia no puede determinar nada. No se hizo la investigación, una reconstrucción. Está todo en la causa, sólo hay que ampliarlo", concluyó.