Dorotea Baiges, de 71 años, vive en el barrio de Flores, es jubilada y dedicó gran parte de su vida a la Bioquímica y el laboratorio en el Hospital Muñiz. Para ella, es "¡maravilloso!" que se pueda dejar de usar barbijos en la vía pública.

"Quiere decir que ya está cediendo la pandemia. Estamos en primavera, hace calor, no se puede caminar con barbijo. Es una manera de ir volviendo a la normalidad", dijo y agregó: "Solo nos queda cuidarnos cuando estamos cerca de personas, y en bares, colectivos y espacios cerrados la gente tiene que usarlo y mantener las ventanillas o ventanas abiertas".

image.png El barbijo dejó de ser obligatorio al aire libre si no hay aglomeraciones

En cambio, mientras camina al rayo del sol sobre la avenida Rivadavia al 8100, en el barrio de Floresta, Raquel Vera, de 39 años, lleva puesto su tapabocas junto con un uniforme azul del centro médico donde trabaja. Ella no cree que sea una buena idea dejar de usar el tapabocas. "No me parece que sea lo mejor. La gente se está relajando y la posibilidad de contagio sigue estando", indicó a Télam.

"Yo desde hoy no uso más barbijo acá afuera. Adentro tengo que usar. Me parece genial, más ahora con el calor", se entusiasmó Daniela Méndez, de 31 años y empleada de limpieza, mientras barría la vereda de un edificio sobre la calle Belgrano en el barrio de San Telmo.

En cuanto a su uso en la escuelas, se permitirá a los alumnos se lo quiten cuando salgan a los recreos escolares y al momento de realizar actividades al aire libre en los patios de los establecimientos; pero en el aula deberán tenerlo colocado.

21-10-2021_el_uso_del_barbijo_en.jpg

Otra de las medidas que comenzó a regir en la Ciudad contempla la eliminación de la toma de la temperatura que se efectuaba a la población antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales.

Por último, en el transporte público se retiró la restricción en torno a la capacidad máxima de pasajeros establecida para trenes, subtes y colectivos.

Pero, al tratarse de espacios cerrados, se mantendrá vigente el uso del tapaboca y, a modo de recomendación, tener las ventanillas abiertas para optimizar la ventilación.