Tres bares argentinos, entre los mejores 50 del mundo

Se trata del palermitano Tres Monos (ubicado en el puesto 11), también ganador del premio especial Michter"s Art of Hospitality Award, el amplio CoChinChina (26) también en Palermo y la Florería Atlántico (30) del barrio porteño de Retiro.

La ceremonia homenajeó una vez más la excelencia del sector internacional de bebidas, rindiendo homenaje a los bartenders visionarios, a los propietarios de bares emprendedores y a las marcas pioneras que lideran la evolución de la cultura de los cócteles en todo el mundo.

GMoxyx9JX-768x000-1.jpeg Tres Monos (en el puesto 11), también ganador del premio especial Michter"s Art of Hospitality Award.

La lista de 2023 incluye bares de 28 ciudades con Sips de Barcelona coronado como The World"s Best Bar.y 11 nuevas incorporaciones en Bangkok, Berlín, Dubái, Londres, Melbourne, Nueva Orleans, París, Roma, Seúl, Singapur y Estocolmo

El argentino Renato "Tato" Giovannoni fue votado como Roku Industry Icon, ya que su bar Florería Atlántico de Buenos Aires ha tenido presencia constante en la lista de The World"s 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y ha sido proclamado The Best Bar in South America ocho veces.

Su apasionada celebración de los productos, el patrimonio y la cultura argentinos y su inquebrantable compromiso con la hospitalidad son celebrados en todo el mundo, destacaron los organizadores.

q5-14.jpg CoChinChina (en el puesto 26) ubicado en el barrio de Palermo.

Otro ganador de un premio especial anunciado en el período previo al evento fue Tres Monos, homenajeado con el Michter"s Art of Hospitality Award.

La lista es compilada con votos de The World"s 50 Best Bars Academy, que está integrada por 680 expertos en bebidas, con paridad de género, donde se incluyen a reconocidos bartenders y consultores, escritores expertos en bebidas y especialistas en cócteles de todo el mundo.

La lista de The World"s 50 Best Bars se ha publicado anualmente desde 2009, y se ha convertido en la clasificación más esperada por los profesionales de la bebida y los aficionados a los cócteles de todo el mundo; los premios son el momento más importante en el calendario de la industria de bares.