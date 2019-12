Veinte personas fueron atacadas por palometas

Tras darse a conocer estos episodios, voceros de Defensa Civil atribuyeron los ataques de los citados peces carnívoros a las altas temperaturas, ya que es en esas condiciones cuando se acercan a las orillas. Un relevamiento llevado a cabo ayer indicó que hubo 12 personas heridas en la tarde del viernes y otras 8 en la jornada del sábado, por lo que los guardavidas colocaron banderas rojas en las playas de la costanera este de la laguna Setúbal a modo de prevención y alerta.

De todas formas, la bajante del río hizo que las autoridades no habilitaran ninguna playa en la ciudad de Santa Fe para ingresar a las aguas, lo cual restringe las actividades de las playas a simples solariums. Un dato no menor es que, además, el análisis de las aguas indicó que la bajante incide de manera negativa en su calidad, con elevada presencia de microorganismos. Por su parte, las personas atacadas por las palometas presentaron heridas en pies y manos, aunque no hubo casos de gravedad, por lo que recibieron curaciones y fueron dadas de alta.

Según el portal de noticias de la radio de la Universidad Nacional del Litoral, la emisora LT10, al menos 3 personas ingresaron al Hospital Provincial José María Cullen, de la capital santafesina, con signos de mordeduras de palomeras, aunque no eran de gravedad. Además, guardavidas informaron que hubo más casos pero no requirieron traslado a efectores de salud.

Por otro lado, en diálogo con el portal de noticias local Aire de Santa Fe, Diego Palomeque, delegado del Sindicato de Guardavidas de Santa Fe, hizo hincapié en que esa zona no está habilitada como baneario. "Los mayores tienen que dar el ejemplo. Si saben que no pueden meterse al agua, no tienen que hacerlo sobre todo para que los chicos no los imiten, porque una palometa puede hacer más daño a un menor que a un adulto", sostuvo Palomeque.

Para ser exactos, la ciudad de Santa Fe no tiene balnearios habilitados, salvo los piletones de los parques Garay y Sur. En cambio, hay playas que pueden utilizarse también como balnearios en las ciudades vecinas de San José del Rincón y Santo Tomé, y en la localidad de Sauce Viejo.