Su destino no era la Casa Rosada sino Bariloche. Pero esas cosas que tienen las aerolíneas hicieron que liderara una enérgica contramarcha en la Plaza de Mayo. “Tenía que embarcar a las 17, y llegué una hora y media antes. Pero como me hicieron ir de una plataforma a otra terminé perdiendo el vuelo. Es que cuando fui a la A, me dijeron que vaya a la C, y cuando llegué ahí me dijeron que vuelva a la A… ¿Viste que hay como 400 metros entre una y otra? Me tuvieron como loco. Lo peor es que cuando llego me dicen: ‘tu vuelo ya cerró’”, reveló.

Tras este imprevisto, la aerolínea le ofreció un pasaje para abordar un avión desde Aeroparque Jorge Newbery que saldría el día siguiente a las 3 de la mañana. Pensando en las vueltas que iba a tener que dar si regresaba hacia su casa en Lugano y luego emprendía hacia Palermo, Pablo con su equipo de mochilero se tomó el colectivo 8 y partió de Ezeiza hasta las inmediaciones de Balcarce 50 donde planeaba conectar con otro transporte. Pero cuando llegó, se encontró con algo que lo movilizó: una marcha en contra del presidente recientemente electo.

“Había 30 personas con cacerolas y unas banderitas gritando: Cristina asesina; Nisman, Nisman, Nisman; queremos flan, queremos flan. No tenían argumentos, así que pensé en arrancar una contramarcha. Había una fila de policías, me acerqué a uno y le dije que no tenía intenciones de generar violencia. Antes de arrancar, quería tantearlo. ¡Me quería ir de vacaciones tranquilo, sin ningún percance! Él me dijo: ‘tranquilo, hay libertad de expresión’”, destacó.

Inmediatamente, tras ese diálogo cordial, Pablo comenzó una serie de arengas que ya se volvieron virales en Twitter y Facebook. “Bienvenido Alberto”, “muchas gracias, Cristina”, y “Ki-ci-Llof”, fueron sus pegadizos cantitos que se volvieron virales en gran parte por su alegría y desfachatez. Incluso, como se puede apreciar en el registro audiovisual, él soportó los agravios de una mujer que intentaba pelearlo con gritos como “te vas a morir”. Sin embargo, él no se entró en el juego y solo dialogó para decirle cortésmente “ah, me hizo acordar de Kicillof” y desatar otra arenga.

Con alegría, y una inventiva impresionante para crear cantitos espontáneos, Pablo generó que unas 20 personas se sumaran a su improvisada movilización en la que su vozarrón consiguió tapar cualquier grito de la otra marcha. “Fue algo increíble, la gente que pasaba celebraba lo que estábamos cantando y, al final, algunos terminamos comiendo en una pizzería. Ni siquiera sé quién me grabó, me lo mandaron amigos que lo vieron en Internet. Un alegrón, empezar así mis vacaciones”, afirmó.

Ahora mismo, después de llegar con tiempo de sobra a Aeroparque, Pablito ya se encuentra en Colonia Suiza en el camping SAC donde pasará sus vacaciones y desde donde charló con POPULAR. Como muchos votantes del Frente de Todos, él no milita en ninguna organización pero admite que durante los últimos cuatro años ha estado difundiendo las ideas peronistas y repudiando las medidas económicas de Cambiemos.

“Confío en la inteligencia y capacidad de Alberto para una reactivación económica que pueda combatir el hambre. Por algo, Cristina confió en él”, sentenció. Y como dejaron claro miles de usuarios en las redes sociales, ése es el deseo de muchos.

Pablo Cal

ADEMÁS:

Los infaltables memes que proponen candidatos para los nuevos billetes

El Gobierno hará oficial el aumento a los estatales