Germán Todino logró en San Juan la última pole del 2023

Con un tiempo de 1m. 41s. 936/1000 y un promedio de 150,447 kilómetros por hora, el nacido en Rivera, provincia de Buenos Aires, superó por 304 milésimas al mendocino Julián Santero (Ford), quien finalizó segundo en la clasificación y encabezará la segunda serie.

Con la pole, Todino, quien viene de lograr la victoria en Toay por la penúltima fecha de la categoría, escaló al cuarto puesto del campeonato y quedó a 48 puntos de Mariano Werner, líder de la Copa de Oro, con 67,5 unidades en disputa.

Justamente el entrerriano será quien mueva desde adelante en la tercera y última serie de mañana. El piloto de Ford marcó un tiempo de 1m. 42s. 241/1000 y finalizó tercero en la clasificación. Werner, quien ya ganó tres carreras en la temporada, misma cantidad de festejos que Todino, va por su tercer campeonato de TC. En 2020 y 2021 se quedó con la Copa.

"Fui atrás de Julián en la vuelta y me sirvió de referencia. Fue clave el parcial 1, donde hice la diferencia. Estoy muy feliz, esto es increíble. Es mi segunda pole. Las dos en San Juan, así que me va bien acá. Me voy a tener que venir más seguido o hacer alguna carrera más acá. Mañana vamos en busca de la cuarta. Vamos a dar todo", aseguró Todino luego de lograr la pole.

Por el lado de Werner, expresó: "Salió una gran vuelta, no para correrlo a Todino, pero fue muy buena. Estoy satisfecho y ahora a dejar todo mañana. Tengo un gran equipo a mis espaldas".

Previo a la clasificación, el rionegrino José Manuel Urcera (Torino) había sido el más rápido en la primera tanda de entrenamientos, con un tiempo de 1m. 43s. 025/1000. Mientras que en el segundo ensayo, Emiliano Spataro (Ford) lideró los tiempos con un registro de 1m. 42s. 173/1000.

Las series de mañana se largarán a las 9.30, 10 y 10.30, todas a 5 vueltas. La final, en tanto, se iniciará a las 13.20 y comprenderá 25 vueltas. El circuito San Juan Villicum tiene una extensión de 4.260 metros.

El paranaense Mariano Werner (Ford) encabeza la Copa de Oro con 172 puntos y se perfila como el máximo candidato a quedarse con el título.

Segundo en la Copa de Oro definitoria está el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet), con 133,5 unidades; mientras que el oriundo de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco (Dodge), está tercero en las posiciones, con 125.

Más atrás en el torneo figuran Germán Todino (Dodge), con 124 puntos; el mendocino Julián Santero (Ford), con 122,5; el uruguayo Marcos Landa (Torino), con 111,5; el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), con 111; y el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), con 109.