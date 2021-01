Bancarios: protestas en el Santander y el BBVA esta semana

Así lo anunció el vocero de la AB, Eduardo Berrozpe, quien indicó que las protestas se realizarán en las dos últimas horas de atención al público de ambas jornadas en sucursales de todo el país.

"No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia y que ésta rebrota. No importan la mala distribución de las entidades bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importan limitar los servicios bancarios a la sociedad. No importa que la actividad constituya en los hechos, a pesar de la retrógrada reglamentación, un servicio público esencial para el funcionamiento de la economía y la vida de las familias”, enumeró Berrozpe en sus críticas.

En ese sentido, apuntó: “A estas entidades extranjeras no les importa nada. Militaron desembozadamente, constituyéndose incluso en comité electoral en algún caso, de las políticas del Gobierno de (Mauricio) Macri, que nos llevaron a un desastre económico y social, luego acrecentado por el impacto de la Covid-19”.

"Ahora están ejecutando un ajuste que se traduce en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores, mientras exigen una mayor productividad imponiendo incluso la extensión de la jornada laboral”, denunció.

Las protestas de los trabajadores y trabajadoras bancarios se realizarán el jueves y el viernes de esta semana frente a sucursales de los bancos Santander y BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) de todo el país y durante las dos últimas horas de atención al público.