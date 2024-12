Comicios en UPSRA sin "ficha limpia": Julio Gutiérrez procesado por estafa y falsificación

Gutiérrez -que se desempeñaba como secretario general del sindicato patagónico de vigiladores Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP)-, fue acusado por la empresa Secar Security (ex Securitas) como responsable de apropiarse de una suma millonaria correspondiente a los aportes sindicales de sus empleados. (Nota: el gremio UPSAP fue creado por Gutiérrez cuando, años atrás, fue expulsado de UPSRA)

En la denuncia también se imputa a toda la comisión directiva del sindicato: Jorge Clemente Avilés secretario adjunto), Domingo Luis Oscarez, (secretario administrativo y finanzas); Alberto Bernardo Quarta (secretario de actas y organización); Ariel Esteban Farías (secretario gremial); Alejandro Mario Gamboa (secretario de vivienda y turismo); Laura Mariana Potas (secretaria de la mujer); Maximiliano Damián Zapata (secretario de interior); Bruno Nicolás Avilés Agostinelli (vocal titular 1), Cristián Nelson Basualdo titular 2), Juan Eduardo Coronado, (vocal titular 3), Marcelo Soria (inspector de fiscalización de UPSAP) y Julio César Núñez (apoderado legal de UPSAP) por los delitos de falsificación y estafa.

De acuerdo con las constancias que figuran en el expediente judicial, Gutiérrez y su comisión directiva, habrían generado “fraudulentamente un certificado de deuda ideológicamente falso a los efectos de engañar a la Sra. Juez Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín”, con el fin de “ obtener un beneficio patrimonial indebido ”.

Vidal y la lista de Gutiérrez.jpg El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, apoya la lista de Julio Gutiérrez en UPSRA

Julio Norberto Gutiérrez no tendría "ficha limpia"

Así surge del expediente que se tramita en la Justicia Federal de San Martin que pone al ministro de trabajo de Santa Cruz -en aparente uso de licencia -y con el apoyo del gobernador Claudio Vidal-, diputado del ParlaSur en ejercicio y actual candidato en UPSRA, en una situación delicada porque no estaría cumpliendo con un reclamo de la ciudadanía: tener "ficha limpia" (aunque no se haya siquiera tratado el proyecto de ley pertinente en el Congreso de la Nación)

Falso reclamo de aportes a Securitas y contradenuncia de la empresa

La denuncia de la empresa privada de seguridad se produce luego de una presentación judicial de Julio Gutiérrez, quien, como secretario general de UPSAP, reclamó aportes de cuota sindical que supuestamente la firma debía “de los períodos del 2018 al 2022 respecto de 234 empleados” de Securitas algo que valió el embargo de las cuentas bancarias de la ex multinacional por “más de setecientos veinte millones ($720.000.000)”

Debe tenerse presente que la ley vigente le otorga una presunción de legitimidad a los Certificados que emite una entidad gremial por deuda de cuota sindical, e impide, hasta tanto se emita sentencia, que se pueda discutir la verdad o falsedad de Io esgrimido por el sindicato, algo que habría sido utilizado por Gutiérrez “para engañar a la jueza federal y obtener una medida cautelar”, argumento Secar.

La empresa acusó a Gutiérrez de cambiar las pruebas originalmente presentadas “por otro listado que incluía otro grupo de trabajadores que no solo no tenían nada que ver con los que exhibieron en la fiscalización primitiva, sino que además incluía personas que no eran empleados” de Secar.

Julio Cordero y Gutiérrez en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación

WhatsApp Image 2024-12-09 at 10.31.20.jpeg Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, y Julio Gutiérrez, candidato en las elecciones de UPSRA

Mas denuncias en Trabajo y la Justicia

Esta denuncia se suma a otra contra el sindicalista patagónico que fue realizada por el actual secretario general de UPSRA, Ángel García, como responsable de retener indebidamente aportes sindicales cuando era delegado en Santa Cruz. Luego de esta denuncia, Gutiérrez fue expulsado de UPSRA y formo su propio gremio, UPSAP.

De la denuncia de Secar Secuty surgirían dudas sobre la legalidad de los avales para la elección en UPSRA presentados por Julio Gutiérrez, los cuales ya se encuentran con serias irregularidades, según fuentes de la actual conducción del gremio.

En la justicia y en la Secretaria de Trabajo de la Nación existen denuncias por falsificaciones de firmas de afiliados contra Gutiérrez. Los cuestionamientos y las quejas tanto de sectores oficialistas como de la oposición de UPSRA llegan hasta el propio Julio Cordero -designado por el presidente Javier Milei.. y despiertan sospechas sobre su imparcialidad frente a un proceso electoral en el gremio de los vigiladores privados que estuvo lleno de marchas y contra marchas.

Nota: Se presume la inocencia de Julio Gutiérrez y todos los procesados hasta tanto haya sentencia condenatoria firme por tribunal competente.