Héctor Rossi hace verano en el dial

“En Mitre, AM790, estamos los sábados y domingos de 14 a 19 con El Show del Verano, junto a Marcela Giorgi, desde Mar del Plata, hasta el regreso del fútbol. Es un programa de entrevistas, juegos y entretenimientos. Pero fundamentalmente es de entrevistas, con muchos actores y actrices de los elencos que hacen temporada no solo en Mar del Plata sino en Carlos Paz. También acompaño en el programa de Leuco, Le Doy Mi Palabra (de 17 a 20) hasta fin de enero, dado que Federico Andahazi está de vacaciones. Allí meto una columna humorística con el segmento Dilema Rossi y el personaje Elvira”.

Respecto de su nuevo entusiasmo, el proyecto sustentado por los propios oyentes en una radio en streaming donde puede continuar aquel suceso nacido en la Pop, cuenta Rossi que “La Radio Nativa Digital (forma correcta de decir Radio Online) nuestra es Bebana Radio (www.bebanaradio.com). Allí hacemos la noche Nait, los lunes y miércoles hacemos Trasnoche Paranormal, los martes la fonoterapia, los jueves tenemos invitados, y los viernes la disco bizarra. En el equipo están Taza Hernández, May Martorelli, Mauro Trousell, Dani la Chepi y amigos que participan con diferenes columnas. Nuestra plataforma nativa es www.bebanaradio .com y la gente se suscribe y hace su aporte de 100 mangos por més para acceder a contenidos exclusivos, escuchar los programas en cualquier horario o descargarlos y hacemos sorteos. Pero lo importante es que bancan la autogestión. La repercusión es buenísima porque arrancamos el 7 de enero y estamos superando los 6000 oyentes diarios y hemos sido trending topic todas las noches, teniendo casi 9000 o 10000 tuits diarios como cuando hacíamos eso en la Pop. Varias veces fuimos puesto uno o dos en Twitter”, dice Héctor con orgullo.

“Me asocié con Radio Trendtopic para poner el programa al aire y por esa radio también sale el programa La Noche Nait. Quiero aclarar que escuchar el programa es gratis, y el aporte de los 100 mangos es voluntario, lo hace la gente que se compromete más con el proyecto y nos banca la posibilidad de hacerlo”.

Sobre trabajar con los afectos cercanos, rossi cuenta que “May es mi esposa y esto tiene mucho que ver con el amor, hacer una radio juntos, autosustentarla, es todo un proyecto artístico y de vida”.

Respecto del doble desafío de trabajar en medios consagrados y al mismo tiempo hacer la artesanía de la radio propia y en familia, el “negro” Rossi reflexiona y dice que “Al momento de salir al aire es igual una radio grande como una radio en streaming. Mitre es una radio grande,multitarget, hay mucha gente grande escuchando pero también se escucha mucho por streaming, me tengo que cuidar un poquito con el lenguaje. Y estoy muy agradecido a Guido Valeri y Porta, directivos de Mitre que me convocaron para estos programas y a Leuco que me pidió para que lo acompañe estos días. Y en la radio en streaming tengo el gusto de lo propio y puedo ser un poco mas zarpado”.