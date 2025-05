Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su supuesto amante: "No tengo nada que ocultar"

“A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, detalló Fernanda.

Embed

Lourdes Sánchez: "es todo una gran locura"

Luego de estas versiones, Lourdes tomó la palabra en Bondi Live: “No sé mucho qué decir más que es todo una gran locura. Ramón es uno de los socios dueños de un hotel al que yo fui todo el año pasado en Tulum para hacer contenidos y promociones de inversión”.

Y agregó: “Les había agradado mucho la primera vez, y además me hice súper amiga no solamente de ellos, de los dueños, sino de mucha gente ahí en en Tulum”.

“Viajé varias veces, siempre que pude y que hubo algún evento puntual fui. Este año todavía no pude ir por todos mis compromisos en Corrientes y ya se me hacía casi imposible”, explicó la pareja del Chato Prada.

Sobre Ramón, Lourdes aclaró contundente: “Es una persona que me llevo súper bien, o sea, una relación casi de amistad. He subido fotos con él con otras personas. No tengo mucho para ocultar”.

Embed LOURDES SANCHEZ ACLARO LOS RUMORES DE INFIDELIDAD



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12hs junto a @AngeldebritoOk @dalmaradona @juliargen @negraconte pic.twitter.com/cD5M1wqdVT — Bondi (@bondi_liveok) May 15, 2025

Qué dijo el Chato Prada

Por su parte, el productor y director artístico de América TV, Pablo Chato Prada, señaló: “Es todo sarasa, es todo mentira, está todo bien y esto no es así”. Además, la información del supuesto vínculo paralelo indicaba que la artista se había casado con su amante en una celebración simbólica.

Horas más tarde, el productor volvió a referirse al conflicto: “No me enoja, me parece mucho ya. Estoy completamente al tanto de los viajes que hizo Lourdes por trabajo y la gente con la que se junta. Ahora, lo del casamiento, es too much. -en broma- no me invitaron”.

“Me da un poco -de molestia- por Valentín, nuestro hijo. Te hablan en la calle y él pregunta qué dicen. Tiene ocho años para nueve. Me enoja la situación porque lo que menos quiero es estar en los medios por estas situaciones. Me parece que es una paparruchada”, continuó Prada.

“Siempre nos inventaron que tenemos doble pareja. Hace poquito decían que yo estaba con una modelo. La voy a llamar a Fernanda -Iglesias- a ver qué dice. Con Lourdes estamos juntos, nos acompañamos mucho. Estamos recontra felices. Vos ves la foto y bueno (...) Pero Lourdes se saca miles de fotos de buena onda”, concluyó El Chato.