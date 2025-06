Consulta el horóscopo chino del domingo 22 de junio

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hermoso día para disfrutar en familia. Descansa que se viene una semana muy buena en todos los aspectos.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Vas a conseguir un precio bajo para algo que a corto plazo se revelará una excelente compra. Vas a vivir un día interesante en el ámbito sentimental,

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Muy pronto un reencuentro amoroso podría cambiar tu vida. Si tenés pareja, piénsalo dos veces porque tenés mucho que perder al separarte.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Vas a beneficiar de un buen apoyo en tu trabajo para llevar a cabo una tarea difícil. Cuida mejor tus dientes, vete al dentista.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 No tenés que olvidar que el equilibrio hogareño resulta de una buena armonía entre la vida profesional y la vida privada, lo que parece no ser el caso actualmente

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Vas a tener un disgusto amoroso por causa de tu impaciencia. Muchas veces el apuro no da los resultados esperados en este ámbito de la vida.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Debes saber que se disfruta mejor los que se deja esperar. Mala digestión y estreñimiento porque comes cualquier cosa.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Un pariente está esperando tu visita, o por lo menos una llamada tuya. Suerte en las loterías y al casino.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Incertidumbre en cuanto al rumbo que va a tomar tu vida sentimental después de lo ocurrido este fin de semana pasado a consecuencia de una discusión con la persona amada.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 . En tu trabajo la semana empieza bastante bien, las relaciones con tus colegas son mejores. Dialoga un poco mas.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Sos muy exigente y quieres conseguir mucho de los demás sin dar nada a cambio. Tu gran fuerza interior y tu audacia para alcanzar tus objetivos te permiten superar cualquier dificultad.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Mucha habilidad en las inversiones, el planeta Marte que simboliza la fuerza y la eficacia, te acompaña hoy;