Consulta el horóscopo chino del jueves 2 de diciembre

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Será imposible disipar tus energías. ¡Puede que sientas un gran cansancio al final del día, pero también sentirás orgullo de todo lo que lograste!

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

Hoy atraerás admiradores por todas partes! Tu carisma será fuerte, y estarás en contacto con muchas personas interesantes.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Dada la combinación de influencias planetarias, te sentirás más consciente que nunca de la necesidad de proteger tu espacio personal.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

¡Definitivamente apreciarás el día que tienes por delante! Una influencia emergente de la energía planetaria hace que el humor del mundo sea mucho más propicio para tu propia personalidad.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Trata de ser paciente. Las modificaciones que estás realizando en tu casa están dando grandes resultados. Más no te apresures tanto en terminar.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Durante los últimos días has sido como un trompo girando a gran velocidad. Has esquivado los obstáculos y has seguido moviéndote sin parar, una bola de energía, seguro, pero sin dirección alguna.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Con la alineación planetaria de hoy, no esperes demasiada simpatía de nadie, ¡en especial de tu jefe! Quizás él o ella tenga razones para estar de tan mal humor.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Este será un día con muchos desafíos. Alguien de autoridad tiene unos cuantos cambios reservados para ti. El jefe a cargo de tu actual trabajo dirá que las cosas no pueden continuar como hasta ahora.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Podría ser que el proyecto de tu edificio necesite revisión. Tendrás que cambiar los materiales, modificar el ritmo de tu trabajo y revisar bien todos los detalles antes de poder seguir avanzando.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Hoy te aguarda un día excelente. Como bien sabes, últimamente tu determinación ha estado destrozada. Tienes millones de ideas que parecen haberte hecho confundir tu camino.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

La disciplina y decisión creada por el aspecto en juego seguramente ordenará las cosas y hará que tu vida sea más organizada. Tendrás presentimientos sobre lo que te ocurre.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

No esperes obtener resultados inmediatos. ¡Quieres recoger los frutos de un árbol que acabas de plantar! Y, ¡ese arbolito quizás ni siquiera esté plantado derecho!