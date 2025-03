Consultá el horóscopo chino del lunes 24 de marzo

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 En el amor la complicidad con tu pareja hará que planifiques un pequeño encuentro en un lugar especial para ustedes, siendo un día ideal para fomentar el amor.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Si estás soltera@ habrá mucha comunicación con alguien por redes sociales. La familia te apoyará en una decisión importante.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91 Notarás como tus intuiciones son certeras y eso en parte será algo que te influenciará en tus decisiones de hoy.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ En la economía realizarás una reunión con alguien por temas de dinero compartido.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05. En el trabajo tendrás que insistir con algún asunto de tu interés porque si no lo haces tus peticiones no serán atendidas. Si estás esperando una contestación de un empleo, la respuesta será positiva.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ En el amor volverás a sentirte especial en tu relación de pareja, asegurando los sentimientos que hay en la relación.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Si estás conociendo a alguien, valorarás si realmente quieres algo más serio con esta persona. Con la familia habrá visitas inesperadas

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 En el amor tendrás que implicarte más en tu relación de pareja ya que tu afán de hacer cosas por tu cuenta está perjudicando la complicidad en tu relación

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Si estás soltero es un buen momento para encontrar pareja en una de esas plataformas de citas. Con la familia estarás algo ausente.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Estarás de muy buen humor durante todo el día por lo que no te molestará lo que los demás puedan hacer o decir.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/ Asistirás a un evento que te encantará. En la economía invertirás en cosas personales.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 En el trabajo optarás por mezclar un poco tus hobbies con tus tareas profesionales para motivarte un poco más.