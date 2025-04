Consulta el horóscopo chino del sábado 5 de abril

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Si buscás salud, dinero y amor, recuerda que primero debes sanar espiritualmente y todo llegará a tu vida por añadidura.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/16 Un obsequio te sorprenderá, no esperabas eso de esta persona. Tu salud mejora, sigue cuidándote. Haz ejercicios.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0317 Buenas posibilidades de reacercamiento para los enamorados que recién se pelearon, los astros favorecen las reconciliaciones sentimentales.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Otra vez tu mal humor te dañará en tu trabajo; olvida tu orgullo, escucha los consejos de los que tienen más experiencia que vos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Acuérdate que con diplomacia y cortesía todo se puede conseguir, ya sea en el trabajo como en el amor.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Algo no anda bien en tus amores y parece que no te das cuenta que la persona querida exija mucho de ti, mucho más que de lo que ella te da.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El amor no es a sentido único, tenés que recibir también si no, no vale la pena. Tenés que reaccionar, no te dejes más explotar sentimentalmente.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Tu falta de ánimo proviene de un cansancio general; disimula para no mostrar a los demás que eres débil. Se acerca el fin de semana, aprovecha para descansar.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 No debes olvidar que tendrías que invitar a una persona que está esperando una señal de ti para demostrarte que sus sentimientos son más profundos que la simple amistad.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Si la perspectiva de quedarte tarde a tu trabajo te asusta porque tendría efectos negativos sobre tu vida familiar, podés remediar organizándote mejor, trabajando más por la mañana.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Una entrevista laboral te va a dar desilusión; eso porque no estás preparado suficientemente. Revisa bien tus argumentos para conocer mejor el tema que vas a tratar.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Una decisión que no quieres tomar envenena tu vida amorosa;lo lamentable es que a consecuencia dejas pasar oportunidades de ser feliz de nuevo.