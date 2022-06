Consultá el horóscopo del lunes 20 de junio

ARIES (Marzo 21-Abril 20) CIFRAS SOLARES: 40-002 Es probable que tus pensamientos estén completamente orientados al trabajo. Por mucho que debas dedicar tu tiempo a amigos y familiares, no puedes evitar la forma en que estás conectado.

TAURO (Abril 21-Mayo 20) CIFRAS SOLARES: 93-001 Deberías sentirse especialmente confiado hoy. Últimamente has estado trabajando especialmente duro, y el reconocimiento que has recibido te ayuda a reforzar tus sentimientos de autoestima.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21) CIFRAS SOLARES: 41-566 El amor de todo tipo - el amor de los amigos, el afecto de los miembros de la familia, el amor romántico - florece en el hogar hoy en día, ya que muchos visitantes llegan a tu puerta, tal vez de manera inesperada.

CÁNCER (Junio22-Julio22) CIFRAS SOLARES: 73-887 Anótate en asuntos prácticos antes de intentar demostrar tu punto a los demás. Hay una gran cantidad de energía primaria que se eleva dentro de ti hoy y busca algún tipo de salida.

LEO (Julio 23-Ago. 22) CIFRAS SOLARES: 17-556 Es posible que te hayas enredado en un profundo drama mental debido a una serie de incidentes recientes. Tu mente puede estar trabajando horas extras para resolver los enigmas.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) CIFRAS SOLARES: 33-389 Estate consciente de extenderte demasiado cuando se trata de cuestiones de la mente. Puedes estar tan ansioso por demostrar tu punto de vista que terminas perdiendo de vista la realidad de la situación.

LIBRA (Set 23-Oct. 22) CIFRAS SOLARES: 81-044 Hoy es uno de esos días en los que se enfrentarás a la dura realidad que surge como consecuencia de tu pensamiento exagerado.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) CIFRAS SOLARES: 21-898 Haz algo por la comunidad hoy. y realmente considera cómo pueden poner en práctica tus talentos y habilidades. Considera ser voluntario en una escuela o biblioteca.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) CIFRAS SOLARES: 98-005 Tu naturaleza naturalmente apasionada debería estar más excitada de lo normal hoy. El ambiente festivo a tu alrededor genera sentimientos cálidos e íntimos que acercan a amigos y parejas.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) CIFRAS SOLARES: 11-356 Cuando se trata de relaciones románticas. es posible que descubras que estás jugando más a un juego de escondite y búsqueda que a un esfuerzo combinado hacia la amistad y la honestidad.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) CIFRAS SOLARES: 41-722 Es fundamental que no intentes obtener el amor y la apreciación de otra persona controlando sus decisiones. Es hora de dejar que las personas a tu alrededor establezcan sus propias reglas y límites.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) CIFRAS SOLARES: 74-987 No tomes cosas que no te pertenecen. Tus ojos penetrantes son capaces de detectar cosas que se guardan fácilmente en tu bolsillo, aunque sabes que esas cosas no están hechas para que las guardes.