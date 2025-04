Consulta el horóscopo del lunes 7 de abril

ARIES (Marzo 21-Abril 20) El planeta Júpiter te da mucha energía hoy; podrás así enfrentar mejor los próximos desafíos de la vida cotidiana. Evitar los desplazamientos en auto, hay riesgos de accidente sobre todo por la noche. Linda noticia por parte de una persona que te quiere mucho. CIFRAS SOLARES: 45.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Tenés el defecto de desperdigarte y tu idea de poner en marcha varias actividades al mismo momento no te dará los resultados esperados. Sería más serio terminar lo que pusiste en marcha antes de pensar en otras cosas. Suerte en los juegos de azar y loterías. CIFRAS SOLARES: 23.668

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21). Te gusta gastar el dinero cuando tenés; prudencia, intenta ahorrar un poco más porque los astros indican que dentro de unos días un gasto imprevisto afectará tu billetera. Incertidumbre en tu vida amorosa que te preocupa, por lo tanto, tenés los medios para ser feliz. CIFRAS SOLARES: 55.897

CANCER (Junio 22-Julio 22) Un problema con un pariente no se arreglará por la fuerza; tienen que buscar un ajuste que pueda satisfacer a ambas partes antes de iniciar cualquiera acción legal. Una persona de tu círculo próximo necesita tu ayuda económica, intentas hacer algo para complacerla. CIFRAS SOLARES: 15.232

LEO (Julio 23-Ago. 22) Por la tardecita hay riesgos de disputa con la persona querida que te llevará a la ruptura si no cambias tu actitud. Te hace falta una actividad en la venta para expresar tus talentos de hablar; busca en el ámbito de la comunicación, de la publicidad, de las relaciones públicas.CIFRAS SOLARES: 35.676

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Tu vida amorosa es bastante agitada y, sin embargo, llena de sorpresas agradables. En tu trabajo podrías crecer más rápidamente pero no te anima tu actividad actual, entonces por qué no buscar una otra. Come con moderación porque a corto plazo tendrás problemas. CIFRAS SOLARES: 51.723

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Excelente día para fortalecer tu posición laboral, vas a conocer personas influyentes y poderosas. Tu intermediación será muy apreciada en un asunto familiar delicado que involucra a una persona querida. Una cita profesional se postergará, eso te molestará. CIFRAS SOLARES: 37.859

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) El entorno planetario es fuerte con el poderoso planeta de la suerte que es Júpiter, eso te ayuda para mejorar tu vida sentimental. Aprovechas esta vigorosa ayuda para arreglar unos problemas que perturban todavía tus relaciones amorosas. Digestión difícil por la tarde. CIFRAS SOLARES: 45.664

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Una nueva propuesta laboral va a satisfacerte, sin embargo, el ámbito astral indica que el momento no te conviene para buscar otra actividad, toda interrupción en tus tareas actuales sería económicamente dramática. Los celos van a afectar tus nervios CIFRAS SOLARES:47.876

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) En tu trabajo guarda la calma porque hoy toda discusión con un jefe resultaría un perjuicio para ti. Alguien que te gusta desde tiempo te desanima por su falta de interés hacia vos; no tenés por qué insistir, haz como si no te interesa más, y vas a ver.CIFRAS SOLARES:27,876

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Una discusión en tu trabajo podría traerte problemas inclusive perderías tu empleo; entonces busca un arreglo amistoso con la persona, será mejor para todo el mundo. Satisfacciones inesperadas en lo sentimental, pero sería prematuro pensar que ya todo está arreglado. CIFRAS SOLARES: 53.694

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Una posibilidad de viajar este fin de semana se presentará; podes aceptar, encontrarás personas interesantes para tus negocios. A pesar de unos gastos innecesarios, tus finanzas son buenas, vas a poder hacer algunos regalos entre tus próximos, como te gusta. CIFRAS SOLARES:42.433