CIFRAS SOLARES: 12-562 ¿Vas a dar un gran paso en una nueva dirección? Este año es el momento adecuado para hacer que algo grande suceda. Mira un poco más profundamente en cualquier situación que importe.

Tauro. Abril 21 | Mayo 20

CIFRAS SOLARES: 30-546 Responder las preguntas de los demás responderá las preguntas por ti mismo, y las respuestas a las preguntas que se sostuvieron durante mucho tiempo serán más claras. Es posible que tus planes no funcionen, pero eso no significa que sea hora de renunciar a ellos.

Géminis. Mayo 21 | Junio 21

CIFRAS SOLARES: 23-453 Es hora de dejar de dudar de sí mismo. Comprende que nadie puede sujetarte más que a ti mismo. Puede parecer que tienes todo el tiempo del mundo, pero puedes estar seguro de que tus días están contados.

Cáncer. Junio 22 | Julio 22

CIFRAS SOLARES: 60-850 Ten en cuenta que Tu Saturno se está encerando, lo que significa que nunca debes renunciar a personas del signo de Tauro que pueden cuidarse la espalda, si has observado la tuya.

Leo. Julio 23 | Agosto 22

CIFRAS SOLARES: 36-526 Encontrarás que tu Saturno está enunciando, lo que significa que debes pensar en mujeres del signo de Piscis, que es un signo que será compatible contigo. No tengas miedo de cuidarte hoy.

Virgo. Agosto 23 | Septiembre 22

CIFRAS SOLARES: 45-232 Las piezas comenzarán a caer en su lugar, por lo cual algunas cosas seguramente se pondrán más interesantes para ti. Debes estar atento y ayudar a otros también.

Libra. Septiembre 23 | Octubre 22

CIFRAS SOLARES: 10-453 Si parece que es hora de hacer un gran cambio en tu vida, entonces no estás solo. Pero recuerda, no se trata solo de hacer o no, se trata de las consecuencias reales en tu vida.

Escorpio. Octubre 23 | Noviembre 21

CIFRAS SOLARES: 45-452 Puede ser de tu mejor interés considerar a un amigo cercano para darle un mal consejo. No hay razón para pensar que las cosas malas no pueden suceder, pueden estar preparadas para eso.

Sagitario. Noviembre 22 | Diciembre 21

CIFRAS SOLARES: 20-862 No hay razón para que hoy no pueda ser el comienzo de algo nuevo. Comienza considerando qué es lo mejor para todos, no solo para ti, y sabiendo que has tomado la decisión correcta.

Capricornio. Diciemre 22 | Enero 20

CIFRAS SOLARES: 63-850 Si no es un momento de certeza en tu vida, debes tener confianza en ti mismo. Date cuenta de que puedes hacer lo que quieras al final. Tal vez hoy es el momento que estabas esperando para finalmente actuar en tu vida.

Acuario. Enero 21 | Febrero 19

CIFRAS SOLARES:44-561 Encuentra una manera de darle a alguien que amas una palabra de aliento. Al hacer esto las respuestas serán más claras. Cuidado con las nuevas personas que acabas de conocer.

Piscis. Febrero 20 | Marzo 20

CIFRAS SOLARES:63-567 Nunca es demasiado tarde para que una persona que conozcas de pasada tome una decisión importante. No hay razón para pensar que las cosas malas no pueden suceder, pueden estar preparadas para eso. Haz un compromiso contigo mismo y da al menos un paso hacia ello.