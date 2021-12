Consultá el horóscopo del martes 21 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20.)Empezarás el día con mal pie pero tendrás a alguien al lado que te hará ver las cosas de una manera más positiva. En el tema económico tus ingresos habrán crecido y estarás más recuperado que nunca de tu bache. CIFRAS SOLARES: 32.980

TAURO (Abril 21-Mayo 20) En el ámbito laboral estarás haciendo lo que más te gusta y te sentirás muy cómodo trabajando con tus compañeros. En el amor si tienes pareja la echarás de menos hoy. Con la familia tendrás un pequeño enfrentamiento por un tema de dinero y será mejor que hoy no hables de ello. CIFRAS SOLARES: 65.766

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Te sentirás entre la espada y la pared y no sabrás qué decisiones tomar ni qué será la correcto, deberás ser egoísta y pensar en ti. En el tema económico harás todo lo que esté en tu mano para recuperar los ingresos que siempre habías tenido. CIFRAS SOLARES: 44.456

CANCER (Junio22-Julio22) En el ámbito laboral deberás recuperar la ilusión que siempre habías tenido, tienes que pensar que sin motivación las tareas no tienen tan buen resultado. En el amor si tienes una relación será mejor que confíes en la otra persona. CIFRAS SOLARES: 66.887

LEO (Julio 23-Ago. 22) Estarás cabizbajo por unos temas que te rodean y no sabrás cómo resolver, deberás poner de tu parte para que el problema no vaya a más. En el tema económico no tardarás en recibir un dinero que dejaste a un conocido hace un tiempo atrás, te sentirás bien. CIFRAS SOLARES: 44.908

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) En el ámbito laboral hoy será un día de desplazamientos y terminarás agotado, será mejor que cumplas las rutas que te han establecido. En el amor si estás conociendo a alguien no fuerces ninguna situación, todo irá surgiendo sobre la marcha. CIFRAS SOLARES: 22.323

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Hoy aunque sea tu día de descanso vas a estar ocupado, tus planes serán especiales y estarás muy entretenido. Estarás contento por lo que se refiere al tema económico, habrás conseguido ponerte al día con unos pagos atrasados y eso te hará sentir bien. CIFRAS SOLARES: 59.809

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)Gran parte de tu mente pensará en el ámbito profesional, tendrás muchas metas pendientes que vas a querer lograr. En el amor si no tienes pareja alguien por una red social te sorprenderá, déjate llevar. Con la familia tendrás temas pendientes que aclarar y hoy será un buen día. CIFRAS SOLARES: 52.090

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Estarás preocupado por una persona de tu entorno importante para ti, cuanto antes hables con esa persona antes te tranquilizarás. En el tema económico estarás barajando diferentes opciones para poder aumentar tus ingresos aunque tus gastos fijos estarán cubiertos sin problema. CIFRAS SOLARES: 45.984

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) En el ámbito laboral estarás pensando en cambiar cosas, vas a reclamar algunos derechos que todavía no tienes y será un tema que te agobia. En el amor si tienes pareja estarán muy unidos y se apoyaran en todo. CIFRAS SOLARES: 12.142

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Deberás dejar a un lado tu carácter impulsivo si no quieres que gente importante para ti se aparte de ti, empezarás a saber controlarte. En el tema económico revisarás tus cuentas y habrá algo que no te encajará, será mejor que te organices mejor para evitar estas cosas. CIFRAS SOLARES: 51-412

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) En el ámbito laboral si te toca trabajar tendrás una jornada muy productiva, aprovecharás para adelantar tareas atrasadas. En el amor hoy estarán tensos, seguramente tu pareja te proponga un plan para despejaros y disfrutar. Echarás de menos a tu familia y hoy tendréis contacto telefónico. CIFRAS SOLARES: 508.00