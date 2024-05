Consultá el horóscopo del martes 21 de mayo

ARIES (Marzo 21-Abril 20) En sus relaciones sentimentales se encontrara un poco solo e incomprendido, pero se debe a que ni usted mismo tiene las ideas claras, y proyecta esa indecisión y falta de compromiso con las cosas. Sea consecuente consigo mismo y lo será con los demás. CIFRAS SOLARES: 44.665

TAURO (Abril 21-Mayo 20) El ser demasiado exigente te llevará a la frustración. No puedes esperar tener una vida completamente ajena de sufrimiento o dificultades, pues son ellas las que te permiten apreciar los buenos momentos. CIFRAS SOLARES: 55.656

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Se sincero contigo mismo. Es muy necesario que hoy escuches el silencio, haga catarsis. En cuanto a su salud, es necesario que haga algún tipo de ejercicio, ayude a su cuerpo y a su mente. CIFRAS SOLARES: 99.779

CANCER (Junio22-Julio22) A veces se ve que no haces más que buscar el conflicto, la discusión,… en tu relación actual y esto no es positivo para ésta, si verdaderamente quieres mantenerla. No es momento de dejarte llevar por corazonadas sino de pararte y reflexionar mucho para no desorientarte. CIFRAS SOLARES: 876.02

LEO (Julio 23-Ago. 22) El horóscopo de leo para hoy es variado. Personalmente, en estas fechas te encuentras siempre un poco agotado y desgastado, pero este año es distinto. Tienes proyectos en tu mente y eso te mantiene activo. CIFRAS SOLARES: 33.303

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Es un día estupendo para mejorar tus relaciones sentimentales, a pesar de que no todo el mundo esté de tan buen humor como tú. Sabrás defenderte cuando el ambiente sea negativo. CIFRAS SOLARES: 49.966

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Será un día muy favorable para los viajes, la aventura y el romanticismo. Habrá algunos retrasos e impedimentos, pero sabrás lidiar con ellos con paciencia y buen humor. CIFRAS SOLARES: 21.210

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Este sábado estarás muy romántico y sensible, y también tendrás muchas ganas de divertirte. Reserva tiempo para realizar esas actividades que te hacen sentir bien. CIFRAS SOLARES: 43,876

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21) Jornada perfecta para todo tipo de incursión amorosa por tu parte. Asegúrate de no dar lugar a confusiones. No dejes que una jornada laboral complicada se traslade al hogar dificultando las cosas allí también. CIFRAS SOLARES: 18.180

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Tu pareja pondrá a prueba tu madurez y tu sinceridad. Demuéstrale cuánto la quieres y qué estás dispuesto a hacer por ella. CIFRAS SOLARES: 85.822

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Podrás ver cómo avanza tu economía. Has trabajado mucho, de manera constante, y es momento de cosechar los resultados. CIFRAS SOLARES: 930.08

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Si comienzas a analizar los últimos sueños que has tenido, descubrirás mensajes que te ayudarán a solucionar problemas afectivos. CIFRAS SOLARES: 888.54