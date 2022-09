Consulta el horóscopo del miércoles 7 de septiembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Una propuesta comercial, de negocios, de trabajo, se va a presentar; cuídate bien antes de aceptar, sería prudente establecer un contrato donde figuren no solamente tus obligaciones sino también tus derechos. Caso contrario, numerosas dificultades ocurrirían en los próximos meses, y no podrías defenderte. CIFRAS SOLARES: 56.433

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

En tu trabajo tus exigencias son justificadas, tu impaciencia mucho menos. Tenés el sentimiento que tus colegas no están tan motivados como vos. Que no te importe, haz correctamente tus tareas y los beneficios no van a tardar. Tendrías que beber más agua, tus riñones funcionarían mejor. CIFRAS SOLARES: 66.337

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

En lugar de lamentar que te sientes mal, mira a tu alrededor y vas a ver que hay muchas personas en peor estado. El planeta Júpiter te trae protección para un próximo viaje al interior, sin embargo, no tenés porqué cometer imprudencias, abusando de la buena vida por ejemplo. CIFRAS SOLARES: 10.102

CANCER (Junio22-Julio22)

Para agradar a los demás tenés que agradarte a ti; lleva prendas alegres para salir. Las solteras se beneficiarán de un poderoso efecto de la Luna, que gobierna este signo, entonces que se cuiden los muchachos, numerosos van a enamorarse como locos de una canceriana. CIFRAS SOLARES: 17.175

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Buenos auspicios en la vida sentimental. Numerosos encuentros desembocarán en una relación seria que, sin llevarte todavía hasta el matrimonio, resultará ser el comienzo de un gran romance. Vigilar los músculos para los deportistas, evitar los esfuerzos. CIFRAS SOLARES: 62.200

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

A veces no sirve hacer más que lo mínimo requerido para no perder tu trabajo porque no hay reconocimiento en retorno. Será tu caso hoy. El entorno familiar será fuente de decepciones, algunas personas que no comparten tus ideales no van a aguantar tus sugerencias y van a marginarte. CIFRAS SOLARES: 12.300

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

La influencia conjunta del Sol y de Júpiter te da ganas para dedicar más tiempo a la espiritualidad, a la metafísica; el problema es que la persona que comparte la vida contigo no entiende nada del tema y no quiere aprender. Necesitas salir de tu cuadro de vida cotidiano, sino vas a aburrirte. CIFRAS SOLARES: 65.996

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Podrías llevarte mal con tus amigos por causa de un desacuerdo respecto a quién va a pagar los gastos. Un desembolso imprevisto de dinero para el auto te pondrá de mal humor y estropeará tu fin de semana. Problemas intestinales entre las mujeres. CIFRAS SOLARES: 18.182

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Te preocupa tu trabajo, tenés miedo de no poder cumplir con todas tus obligaciones. Los astros indican que tus dificultades actuales podrían encontrar una solución gracias a la ayuda de una persona de cabello castaño claro, del sexo opuesto, que hace parte de tu entorno próximo. CIFRAS SOLARES: 57.575

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

El planeta Mercurio será un poderoso estimulador para quitarte tus ideas negras. Para completar este efecto planetario positivo y disfrutar felizmente de los próximos días, tenés que conocer nuevas personas y dejar los antiguos afectos que al fin no te traen nada. CIFRAS SOLARES: 26.369

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Un poco de soledad será necesario para relajarte porque el ambiente de tu hogar está muy pesado. Una visita de última hora te pondrá de buen humor. Sé prudente en tus desplazamientos, hay un aspecto planetario que te advierte de riesgos de choques. CIFRAS SOLARES: 53.555

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Si eres soltera sería bueno aprovechar el próximo fin de semana para poner en orden tu vida sentimental, todavía con altibajos. Los hombres van a pasar bien estos días porque no tendrán que hacer mucho esfuerzo para conseguir lo que quieren del sexo opuesto. CIFRAS SOLARES: 52.406