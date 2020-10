No podes agradar a todo el mundo, es imposible; vas a tener que tomar una decisión firme, definitiva, y seguirla, cueste lo que cueste a vos y a los demás. Se trata de tu vida sentimental, de tu felicidad futura porque en lo laboral todo está bien por el momento. CIFRAS SOLARES: 43.709

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Tu pareja necesita de mucha atención hoy porque se siente abandonada. Algunos cariños, más ternura, un regalito, una invitación a cenar, el fin hay que hacer algo. No te lamentarás y tu bondad recibirá recompensa. Más deportes facilitarían tu recuperación. Riesgos de robo en casa. CIFRAS SOLARES: 17.177

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

A pesar de que vas a encontrar la persona de tus sueños si te vas a bailar por la noche, podrías descubrir algunas cosas desagradables que se ocultan detrás de su linda apariencia. Un documento importante se va a firmar próximamente; leé bien todo con cuidado antes de dar tu acuerdo. CIFRAS SOLARES: 65.789

CANCER (Junio22-Julio22)

Te vas directo al infarto si no reduces tu ardor a trabajar sin descansar. Además, las consecuencias son negativas sobre tu vida familiar. No sirve ganar dinero para gastarlo después en el médico. Podes concluir todas tus tareas sin apuro, lo que necesitas es solamente una buena organización. CIFRAS SOLARES: 24.555

LEO (Julio 23-Ago. 22)

El amor de tu pareja es sincero, pero posesivo y eso te molesta. Las personas de tu signo necesitan de mucha libertad para prosperar, pero a veces no está bien entendido por la otra persona que piensa que tenés una otra vida amorosa, lo que no es el caso tuyo naturalmente. CIFRAS SOLARES: 55.556

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

A pesar de las promesas recibidas no progresas en tu trabajo. Hay que ver si conviene quedarte en el mismo empleo porque los astros revelan que podes encontrar otro mejor. Deberías moverte para salir de tu rutina, aprovechar de tus relaciones, de tus amistades. Cabeza pesada por la noche. CIFRAS SOLARES: 60.009

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Tu memoria no es tan segura en estos tiempos. Los astros te advierten que por falta de atención vas a extraviar dinero; podría ser durante un viaje. En otro ámbito se nota dificultades digestivas; entonces debes cuidar mejor lo que tomes y comes. Suerte mediana en el juego. CIFRAS SOLARES: 13.134

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Tu entorno no va a reconocerte. Por lo general eres una persona tranquila, que piensa mucho antes de actuar, inclusive a veces demasiado. Hoy vas a querer remover todo, que sea en casa como en tus actividades. Te vas a dar cuenta que una persona de tu vecindario te simpatiza. CIFRAS SOLARES: 38.862

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Aseguras tu posición profesional requiriendo un contrato o una ratificación escrita confirmándote en tu cargo. Si te lo niegan, sería prudente empezar la búsqueda de un nuevo empleo y aprovechar para encontrar una actividad diferente, más en correspondencia con tus aptitudes. CIFRAS SOLARES: 59.599

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Hoy no será un día para actuar sin pensar en lo sentimental. No te dejes invadir por los problemas de dinero y otras historias de tu entorno; que ellos mismos buscan soluciones, no es tu problema. Más ejercicios físicos en fin de semana te harían sentirte rejuvenecer. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES: 40.087

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Tu idea de comprar una casa es buena, sin embargo, haz bien los cálculos porque parece que estás en un periodo preocupante en lo que se refiere al dinero. Sin embargo, podés proceder por etapas comprando ya el terreno y esperar unos meses antes de edificar tu casita. CIFRAS SOLARES: 51.540

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

A pesar de querer a esta persona, tenés miedo por ligarte en forma definitiva. Todo compromiso, profesional como sentimental, te da angustia y temor por no poder cumplirlo. Es tiempo de encontrar la estabilidad y confiar más en ti, porque aquí está tu problema. CIFRAS SOLARES: 32.430