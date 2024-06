Consulta el horóscopo del viernes 21 de junio

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

En el trabajo esto se notará mucho más ya que podrías tener problemas con alguien de ese lugar, no des pie a controversia y concéntrate en lo bueno que tienen todas las personas que trabajan contigo, si tienes gente a tu cargo no les exijas más de lo que pueden dar en este momento. CIFRAS SOLARES: 88.808

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Una persona a la que le habías perdido el rastro comenzará a buscarte nuevamente, puede ser que ya te hayas enterado por otros que está en esta empresa de encontrarte, si tienes interés en volver a tener un contacto con esa persona, entonces genera tú la instancia el día de hoy. CIFRAS SOLARES: 89.809

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

El día estás ideal para el amor y para la pasión en la pareja, si estás con un compromiso formal, es momento de darle más pasión a la relación, intenta probar juegos íntimos y nuevas formas de explorarse mutuamente. CIFRAS SOLARES: 90.900

CANCER (Junio22-Julio22)

Un evento social tan esperado, tal vez una boda o un bautizo, podría haberte conmovido hasta las lágrimas. Eres una persona a la que no le gusta mostrar tus sentimientos. Esto te dice algo importante. CIFRAS SOLARES: 41.117

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Leo tiene la oportunidad de brillar en todo lo que se proponga el día de hoy, es importante eso sí que cuides tus espaldas por posibles personas que no quieran tu éxito. Es momento de vivir un poco y dejar de estar siempre pensando en las consecuencias de lo que quieres hacer. CIFRAS SOLARES: 91.901

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Cuidar de tu cuerpo no solo implica hacer ejercicio, sino también el comenzar una dieta sana, no dejes que te pase la cuenta el tiempo y las carga laboral en esta materia, no comas a deshoras ni tampoco te llenes durante el día con comida que no te aporta. CIFRAS SOLARES: 92.902

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Oportunidad para hacer lo que quieras sin sentir remordimientos al otro día, si quieres salir con tus amigos de copas por la noche, ir de paseo con tu familia, comer algo contundente y poco sano o lo que quieras. CIFRAS SOLARES: 93.903

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Cuando veas a la persona que te interesa el día de hoy, intenta hacerle un cumplido agradable, puede llevarte a encantarle aún más. La solución a tus problemas se encuentra en tus manos y no la has visto solo porque estás buscándola en otras partes que no corresponde, vuelve a mirar dentro de ti. CIFRAS SOLARES: 94.904

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Una persona que quieres mucho está pasando por un excelente momento y quiere reunirse contigo, no le digas que no, podrías aprender de su felicidad y traspasarla a tu vida. CIFRAS SOLARES: 95.905

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Un dato de trabajo te llegará a tu correo, podría ser la oportunidad de volver al mundo laboral en un lugar que será de todo tu agrado y que presentará nuevas formas de explorar tus talentos y lo que puedes entregar como trabajador CIFRAS SOLARES:96.906

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Una mujer que conoces poco te quiere dar una alegre noticia sobre un conocido, puede ser un motivo de alegría para ti en este día, ya que se trata de alguien que no ves hace mucho tiempo. CIFRAS SOLARES: 97.907

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Una pelea dentro de la pareja o una discusión familiar podría ocurrir el día de hoy, por lo que si sientes desde temprano que esto puede suceder, intenta evitarlo, te llevarás un peso extra durante la jornada y se convertirá en algo agotador. CIFRAS SOLARES: 98.908