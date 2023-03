¿Cuál es el lado oscuro de las personas de Aries?

A pesar de que tiene muchas cualidades positivas, su lado oscuro puede manifestarse con mucha fuerza porque es demasiado ambicioso, agresivo, inquieto, obsesionado y controlador. Es el tipo de persona que jamás respetará a la autoridad, ya que decide poner sus propias reglas con la convicción de que todos a su alrededor las cumplan.

Aries.webp Una persona de Aries siempre buscará poner sus propias leyes.

Algo que caracteriza a todos lo que nacen bajo este signo del zodiaco es su irritabilidad. Son como un fósforo que se enciende con el mínimo inconveniente.

Son capaces de molestarse por el simple hecho de no poder contactar a alguien por teléfono y es común que al sentirse frustrado terminen golpeando todo lo que encuentren.

Las personas de este signo cuando quieren algo se enfocan en conseguirlo a costa de lo que sea. Son también de los que se aburren de todo en tiempo récord, por lo que una vez que consiguen su objetivo lo olvidan pronto.

Del mismo modo, de acuerdo con el horóscopo negro, Aries vive con la enfermiza convicción de que siempre tiene la razón, por lo que ni siquiera asume como opción las opiniones de otros. Tiene un ego del tamaño del planeta y una gran necesidad por ser todo el tiempo el centro de atención. Cuando no está centrado, se ciega, no admite que lo contradigan y no respeta las necesidades de los demás.

A esto se le suma que es terco y testarudo, características que suele usar para intimidar a su entorno y obligar a las personas a seguir su ley.