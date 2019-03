El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Afectos: Un problema monetario, complicará su vida marital. Si bien por momentos la situación se tornará algo complicada, con el correr de los días llegarán a un acuerdo. Actividad: Si trabaja bajo relación de dependencia, deberá soportar las presiones a las que se verá expuesto. Atención: Realice un cambio subjetivo en su forma de pensar. Número Enigmático: 0-5-7-3

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afectos: Los astros auguran un destino de paz y felicidad en este aspecto. Las relaciones amorosas se fortalecen. Las reuniones familiares se dan de modo natural. Actividad: La constante búsqueda de nuevos horizontes, lo hará toparse con un trabajo acorde a su vocación. Atención: Controle a diario su presión arterial. Número Enigmático: 2-6-8-4

CANCER (Junio 22-Julio22) Afectos: En el amor, para los solteros, las relaciones de una noche serán moneda corriente. Además, el influjo de su signo les allanará el camino hacia la persona deseada. Actividad: Los astros, señalan que en cuestiones laborales, logrará cumplir las metas que se ha propuesto. Atención: Sea más cociente de las consecuencias de sus actos. Número Enigmático: 3-4-5-9

LEO (Julio 23-Agos. 22) Afectos: Desacuerdos en general. Dentro del círculo familiar, los diferentes puntos de vista chocan fuertemente entre parientes cercanos. En la amistad, algunos roces promueven el distanciamiento. Actividad: La compra-venta de inmuebles es, sin duda alguna, donde debe invertir su dinero. Atención: No se tome todo tan a pecho. Número Enigmático: 2-1-7-5

VIRGO (Agos. 23-Set. 22) Afectos: Sus constantes cambios de humor, confunden a su pareja y la alejan de su lado. Piense cuál es el disparador de esta actitud y vea la forma de contrarrestar las consecuencias. Actividad: Período esperanzador. Su desenvolvimiento, dentro de la fábrica que lo emplea, mejora considerablemente. Atención: Reconozca sus falencias. Número Enigmático: 6-7-0-3

LIBRA (Set. 23-Oct. 22) Afectos: No se deje llevar por habladurías. Aprenda a confiar en la lealtad que le profesa su pareja. En todo caso, si tiene dudas al respecto, verifique las mismas antes de prejuzgar. Actividad: Dudas acerca de su futuro, dentro de la empresa. La rutina diaria comienza a agobiarlo. Atención: Aprenda a desarrollar una actitud conciliadora. Número Enigmático: 8-9-7-0

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Afectos: Al parecer, la conjunción de los planetas no le resultará favorable, durante este breve lapso. Las posibilidades de rupturas amorosas, son grandes. Actividad: No se duerma en los laureles. Continúe desempeñándose de modo responsable y esfuércese por superarse día a día. Atención: Su nivel de ingenuidad es preocupante. Número Enigmático: 7-4-5-1

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Afectos: Etapa gratificante. Después de los enormes esfuerzos realizados durante la anterior semana, sus amigos recuperan la plena confianza en usted. Actividad: Su buen olfato para los negocios, se agudiza. Esto le permite identificar los negocios que le resultarán más rendidores. Atención: Finalmente, consigue el objeto que tanto buscaba. Número Enigmático: 9-6-4-3

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Afectos: En el hogar, todo irá viento en popa. No obstante, la relación con su hermano del alma no pasará por su mejor momento. De todos modos, esta situación no se extenderá más allá de este período. Actividad: De ser deportista, deberá comprometerse más, aumentando su tiempo de entrenamiento. Atención: Medite. Número Enigmático: 3-9-2-7

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Afectos: Deberá armarse de paciencia para sobrellevar este pesado ciclo. Las relaciones dentro del círculo familiar se complican. Las peleas entre padres e hijos, estarán a la orden del día. Actividad: Si es actor, logrará pulir su capacidad interpretativa. Gracias a esto, le ofrecerán papeles de mayor relevancia. Atención: Presión ocular. Número Enigmático: 5-9-8-7

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Afectos: La relación con el ser amado se torna cada vez más difícil. Quizás, lo más conveniente sea que se tomen un tiempo. Tal vez, a la distancia, reconozcan en que han fallado y que desean realmente. Actividad: Si optimiza sus tareas, obtendrá mayores ganancias en menor tiempo. Atención: No cometa dos veces el mismo error. Número Enigmático: 2-1-3-0