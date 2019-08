Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/09 Los éxitos empresariales te hacen sentir feliz y satisfecho. También estás deseando seguir adelante. La desventaja de este período es que las personas que no son particularmente confiables podrían decidir agarrar sus faldones para sus propios fines.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/10 El panorama financiero continúa mejorando. En algún momento durante el día, es posible que tenga la sensación de que no está trabajando lo suficiente para mantener el movimiento hacia adelante.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/11 Hoy puedes sentirte un poco tenso, y probablemente no entenderás por qué. ¿El secreto? Son los planetas. Es posible que tiendas a saltar a ruidos inesperados o a ofenderte cuando no se pretende.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/12 Tus emociones pueden estar un poco reservadas hoy. Está bien tomarse un descanso de la actividad y simplemente recostarse. Este es un buen momento para sentarse y recibir.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/13 Avanzar es la frase clave de hoy. Debería sentirse muy optimista y entusiasmado con los objetivos que se ha fijado. Probablemente estés seguro de que los alcanzarás y todo irá bien.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/14 Trae cosas a la Tierra hoy. Ponte a tierra y disfruta el día. Descubrirá que cuanto más disminuya la velocidad y adopte una actitud receptiva, sensible y receptiva

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/15 Eventos inesperados pueden estar barajando las cartas cuando menos te lo esperas. Si has vigilado de cerca la cubierta, contando los jacks a medida que aparecen, podrías lanzarte a un bucle.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/0316 Puedes encontrar que lo que era tan ligero y activo de ayer se encuentra hoy en un obstáculo. Puede parecer que de repente te diriges directamente a un muro de ladrillos con respecto a algunos de tus proyectos actuales.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /17 El nombre del juego para ti hoy es acción. El aire parece ser más claro y se siente como si te hubieran quitado un peso. Podría notar un repentino estallido de energía física que lo impulsa a salir y dar un largo paseo en bicicleta.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/18 Una explosión de energía se dirige hacia ti hoy. Encontrarás que no hay escasez de adrenalina en tu sistema. No se demore, ahora hay oportunidades que pueden no estar disponibles para vos más adelante.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/07 Es posible que deba disminuir la velocidad un poco después del ritmo agitado de los últimos días. Es esencial que adopte un enfoque más reservado y sensible.