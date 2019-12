Horóscopo Chino (Sheng Xiao)

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Si espera una colocación o un horizonte nuevo, apóyese en este día. Evite toda sombra de duda para obrar sensatamente en la pareja. Muy buena salud. Los tratamientos hechos le dieron resultado.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Evítese preocupaciones laborales, actúe con serenidad y resuelva cuanto antes los problemas laborales. Recibirá un regalo inesperado. Día agradable, satisfactorio en casa. Controle la ansiedad.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Beneficiosa etapa para todo lo que sea cambio o innovación. Oportunidad para dar rienda suelta a todas sus ideas. El éxito está asegurado. Sentimentalmente, está pasando por una etapa de grandes alternativas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Ser moderado en su buena fe le evitará engaños, fraudes y hasta robos. En nuevas tareas no se lance a ciegas. Medite. Seguramente en el corazón del sexo opuesto ocurran los hechos esperados.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11 Circunstancias donde su sentido de la oportunidad le hará definir cualquier situación dudosa en materia laboral. Si sabe manejarse en cuestiones de amor, alcanzará la felicidad y las alegrías que tanto anhela.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 El reconocimiento de méritos logrados tendrá verdadero valor futuro. Será exitoso en todos sus planes y proyectos, también en cuanto al dinero. En amor, si hubiera vestigios de penas, déjelas de lado.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01 Las mayoría de sus objetivos siempre serán factibles. Existirán momentos en que los aspectos negativos serán desplazados por los positivos en la vida sentimental. Peligro de sorpresas gástricas.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Si tuviera que arriesgar un capital, por ínfimo que sea, lo atinado será conservarlo. Más adelante habrá aires mejores. En materia de amor, los pro y los contra serán muchos, pero no imposibles.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03 Actúe con cautela y no se desanime por preocupaciones u obstáculos. Manténgase dentro de un clima feliz. Cautela para tomar decisiones. Controle su dinero si quiere hacer rendir su presupuesto.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 Si desea promover variantes ya sea de tipo comercial como de trabajo, a la mitad de la jornada encontrará excelentes sorpresas. Dulcificar cualquier aspereza proveniente de la pareja debe ser la consigna.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Si depende de otros para obtener dinero, no debe dejarse estar. Aunque exista inestabilidad, falta de comprensión, no ganará nada si se altera. Aguante aunque la paciencia esté agotada.