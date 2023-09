Horóscopo: estos son los signos del zodíaco más sexuales y apasionados

Esta disciplina de conocimiento, considerada no científica, tiene como objetivo dar a conocer la relación que hay entre los astros y los sucesos que afectan a la Tierra y a los seres humanos.

Los doce signos del zodíaco, que están determinados según la fecha de nacimiento, podrían de alguna manera determinar características de la forma de ser de las personas y la manera en la que deciden enfrentar ciertas situaciones.

Dentro del universo de quienes integran los distintos signos del zodíaco, existen aquellos que son considerados más sexuales, puesto que disfrutan de conectar con su lado más íntimo y se sienten cómodos en ese estado.

Estos son los signos del zodíaco que se destacan por ser los más sexuales y apasionados:

Escorpio

No puede, literalmente, vivir sin sexo. La energía vital y diaria la toman de los encuentros más apasionados y audaces que puedas imaginar. Para este signo mantener viva la llama del amor está directamente relacionado a sus encuentros con la pasión. Viven pensando en cómo, cuándo y dónde; no quiere decir que no piensen en otra cosa pero entre medio de todo; es lo que tienen más presente.

Aries

Este carnero de fuego nunca dejará de sorprenderte. Le gusta innovar y vivir nuevas experiencias. Odia la rutina y esto incluye la fuente eterna de la pasión. Se entregan como si fuera el último día de la vida y es justamente esa pasión que llevan dentro lo que los hace ser tan atractivos. Están siempre preparados para el amor y para el deseo. Siempre para Aries, es el mejor momento para vivirlo.

Tauro

La energía del toro no se acaba y no es una excepción en el acto del amor. Si quieres tener una pareja Tauro, debes hacer una dieta con mucha proteína porque no paran. Aunque comienzan suavemente sus conquistas y se toman el tiempo necesario, nunca te sentirás decepcionado de el encuentro con Tauro. No relacionan necesariamente el amor al sexo.

Sagitario

Este signo aventurero es el más disponible para fantasías al aire libre, y otras tantas ideas que se puedan ocurrir que incluyan el riesgo y la adrenalina. Suelen desaparecer inexplicablemente y aparecer otra vez como si nada. Siempre y cuando eso les parezca una aventura. Si tratas de atarlos o amarrarlos se escaparan rápidamente. Tienen el deseo a flor de piel y puedes contar con ellos siempre.

Libra

Este signo es el más engañador de los ardientes del zodiaco. Pareciera que está pensando en las estrellas o en escribir un poema pero no, no es exactamente en eso que piensa. Sus modos son cautelosos y bajo perfil y entonces puede engañarnos. Es el típico lobo vestido de oveja. Es romántico y dulce y todo eso mezclado con una tremenda pasión. Disfrutan del momento como lo más preciado.