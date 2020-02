TAURO (Abril 21-Mayo 20)Conocerás a una persona que se volverá clave en tu vida. El cambio de profesión siempre es motivo de dudas. Confía en tu capacidad de comprometerte con aquello que te gusta. CIFRAS SOLARES: 12.125

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Aprende a ser agradecido con la ayuda que cuentes de las personas en tu entorno, pero no todo es recibir en la vida, procura retribuir.CIFRAS SOLARES: 154.35

CANCER (Junio22-Julio22) Deberás hacer algo para cambiar tu postura actual en lo que a el amor se refiere, o acabarás completamente solo. Busca complementarte con tu pareja para que la convivencia sea más llevadera. CIFRAS SOLARES: 54.654

LEO (Julio 23-Ago. 22) Si te impones empeorarás las cosas. No puedes permitir que tus superiores te traten de la manera en la que lo hacen. Es el día para imponerseCIFRAS SOLARES: 75.787

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) A menudo las soluciones a nuestros más grandes problemas son más que evidentes, pero no las vemos por ser incapaces de ver más allá. CIFRAS SOLARES: 87.564

LIBRA (Set 23-Oct. 22)Jornada que deberá empezar muy temprano por la mañana. Todo se suscitará en orden y sin mayores inconvenientes. Aprende a reconocer tus falencias o errores si pretendes que la relación crezca saludable y fuerte CIFRAS SOLARES: 30.060

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21No des cabida al orgullo. Alcanzarás finalmente tus metas a largo plazo, esto traerá acompañado un sentimiento de vacío. Replantéate tus sueños. CIFRAS SOLARES: 08.805

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)Existen ocasiones en las que aquellos eventos menos organizados y más espontáneos son los que mayores satisfacciones nos traen. Se menos estructurado. CIFRAS SOLARES: 406.05

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) No podrás evitar caer en ciertos pleitos y discusiones con tus amigos cercanos debido a tu mala manera de tomar los consejos. Deberás buscar reparar el vínculo con tu pareja desgastado por un largo tiempo de silencios. CIFRAS SOLARES: 32.300

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)Empieza por cambiar a rutina. Tu imposibilidad de controlar tus impulsos te hará muy complicado el desarrollo profesional. Busca remediar esto CIFRAS SOLARES: 65.580

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) No dejes que los problemas te arrollen. Mantén siempre los pies en la tierra y la mente serena, y no habrá situación que no puedas manejar.CIFRAS SOLARES: 27.734