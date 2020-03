TAURO (Abril 21-Mayo 20) No querrás pasar la noche solo: trata de planificar alguna diversión interesante. Disfrutarás saliendo con amigos o pasando una velada especial con tu pareja. Si eres soltero, quizás desees planificar una salida de amigos con alguien. Es un buen momento para levantar el ánimo y divertirse. CIFRAS SOLARES:24-222

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Hoy sin dudas te sientes rebosante de energía. Es una buena oportunidad entonces para dedicarte a limpiar y ordenar, que nunca está demás. ¿Por qué no empezar por los armarios, el altillo y los depósitos? Si tienes que trabajar, el escritorio, los espacios de trabajo y los ficheros podrían beneficiarse con un poco de atenciónCIFRAS SOLARES:474-601

CANCER (Junio22-Julio22) ¿Y si cambias tu entorno? Puede parecer absurdo, pero mejorando los elementos de tu vida cotidiana, te darás cuenta que influye en tu personalidad: Cambia la disposición de los elementos de tu salón o de tu oficina, pon unas cuantas plantas, o, si no tienes dinero para invertir en objetos de decoración, fabrícalos siguiendo las instrucciones que puedas encontrar en Internet. CIFRAS SOLARES:15-234

LEO (Julio 23-Ago. 22) Encontrarás como resurge tu pasado. Puede que escuches sobre un viejo amigo. Recibirás un correo electrónico o una llamada telefónica de un compinche. Si no se han hablado por algún tiempo, hazte un rato para hablar. Disfrutarás si almuerzan o cenan juntos. O te toparás en el transcurso del día con una antigua novia CIFRAS SOLARES:13-820

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) El teléfono puede sonar todo el día. La energía del día puede aumentar el ritmo de las comunicaciones. Quizás resulte desafiante ponerte al día con todos estos contactos. Trata de no presionarte para terminar con todo hoy. Debes tratar con ciertas personas, mientras que otras pueden esperar.CIFRAS SOLArES:58-560

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Tienes una creatividad y originalidad sin límites hoy. ¿Cómo harás para expresar esta rica creatividad que es tan abundante en tu interior? Si tu entorno no te permite expresarla, cambia de entorno e intenta crearte una nueva realidad. Es de la única forma en que podrás usar toda esta increíble energía en forma productiva.CIFRAS SOLARES:25-115

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Tu vecindario es un sitio muy ocupado hoy. Quizás se trate de algún tipo de reunión, de naturaleza social, política o humanitaria. Abra varios amigos tuyos allí, y tu irás con tu pareja, más que nada por curiosidad. Quédate un rato. Podrías aprender algo, y descubrir una causa que signifique mucho para ti.CIFRAS SOLARES:11-453

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Hoy tendrás un día muy activo, lleno de desarrollos interesantes e inusuales. Quizás debas realizar varias diligencias en tu barrio, y quizás hasta algunas breves visitas. En este momento también recibirás muchas cartas y llamadas telefónicas, algunas de ellas con noticias intrigantes CIFRAS SOLARES:16-117

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) hoy deberías decidir en ponerle a alguien algunos límites. Por lo general, eres una persona fácil de llevar. Te gusta ser generoso con los demás, y no tienes problemas en hacer favores a los otros. Pero hoy tu paciencia puede agotarse. Quizás alguien se está aprovechando de ti, y ni siquiera se da cuenta.CIFRAS SOLARES:36-559

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) La tensión que estás sintiendo tiene poco que ver contigo y mucho que ver con la configuración de los planetas. Últimamente has estado trabajando mucho, pero no puedes evitar sentir que no llegas a ninguna parte. Al igual que un ratón en una rueda de andar, das vuelta y cada vez más vueltas sin cambiar de ambiente.CIFRAS SOLARES:57-126

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Podrás recibir información de parte de un grupo al que estás asociada que te causará una alegría inconmensurable. Hoy disfrutarás de estar con gente, ya que te sientes más sociable que de costumbre y tanto nuevos como viejos amigos buscarán tu compañía. Tienes en puerta alguna clase de victoria que contribuye a que te sientas maravillosa. CIFRAS SOLARES:91-414