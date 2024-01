Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe / Por Liliana Chelli

Por ello, si querés saber cuál es tu duende personal, llamá a Liliana Chelli. Si lo hacés mencionando a Diario Popular, el nombre del duende es totalmente gratuito. Podes comunicarte al celular 11 5745- 6102 o por mail a: [email protected]

Además, hay un sorteo por Instagram para todos los usuarios del Diario Popular. Para participar solo tenés que seguir a @DUENDEFELIPEOK, poner tu nombre completo y tu inquietud. Así podrás participar de los sorteos que se realicen mes a mes, durante 2023.

Como siempre, Liliana Chelli se comunica con todos sus seguidores, los martes a las 22, en vivo, desde su programa "Duendes y portales mágicos", en Youtube.https://www.youtube.com/@LilianaChelliDuendes

BORHYBORHY, el Duende del Oro de los Reyes

Empezamos el año 2024 y esta semana será única, porque la rige el Duende BORHYBORHY de lo invisible, de lo que no se ve pero se siente, no se sabe pero se presiente, y viene a develarte hoy un secreto: el futuro no esta escrito, lo escribe dÍa a dÍa tu alma, tu espíritu, tu corazón y tu mente y pueden hacerlo en modo positivo o en modo negativo, vos elegís siempre.

Que no veas algo, no quiere decir que no exista y cerrando los ojos y pidiendo al Duende BORHYBORHY veras que tu energía cambia, y serán días únicos para que seas generador de tu propio destino, también para que tomes decisiones y para que hagas todo lo que hasta ahora no pudiste ni te atreviste hacer, para que tengas valor y confianza y que vivas la vida como si cada segundo de tu misma vida fuera el primero y el ultimo, ya que no hay días que los que vamos transitando y estás viviendo ahora mismo, como lo que estás leyendo ahora.

Durante las primeras semanas este pequeño Duende se irá manifestando en la familia mediante alegrías y de vez en cuando alguna visita en el hogar, como señal de prosperidad y buenos porvenires. Duende Felipe todas las semanas te dará concejos para que aprendas sobre Duendes

Duende Felipe y BORHYBORHY te dan el número de la semana: 467

Número 4: equivale al "Duende de la Fortuna", metódico y algo excéntrico, rige las finanzas, el deseo de progresar y el control de los bienes materiales. Suele estar muy asociado a los juegos de azar. Tenlo presente como tu número de la semana.

Número 6: equivale al "Duende de la energía" el otorgara renovación mental, deseos de cambios en los designios del tiempo, incansable buscador de cambios energéticos a pleno.

Número 7: equivale al "Duende del hogar" es el que se responsabiliza de los miembros de una comunidad o familia, brinda salud y energía para que lleven a cabo sus metas.