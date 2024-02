Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe / Por Liliana Chelli

Si querés tu duende personal, podés llamar al 11 5745 6102. Y como siempre, Liliana Chelli se comunica con todos sus seguidores, los martes a las 22, en vivo, desde su programa "Duendes y portales mágicos", en Youtube.https://www.youtube.com/@LilianaChelliDuendes Y los viernes, a las 22.00, Liliana Chelli está en en Radio del Plata AM 1030.

Felipe presenta a Tiamat, el Duende de las Legiones del viento

Sobre este Duende hay muchas historias entre ellas se nos cuenta “Una antigua historia sobre TIAMAT y los Elfos del viento, este Duende tenia el poder de soplar muy fuertemente y sacar las trabas del camino y con su segundo soplido hacer car la abundancia a quien lo pedía con fervor.

Por eso mismo, TIAMAT dice que su trabajo de ayudar a los humanos, ese es su don natural y cuando caminaba por los prados se lo escuchaba diciendo siempre a sus pasos "no dejes tu camino humano, escucha tu mente, porque todos los éxitos del mundo no serán suficientes, para que un deseo sencillo puede ser realidad, y la realización no es renunciación" diciendo estas palabras siempre se lo escuchaba y susurrando que el humano que las entendiera lograba sus deseos y Duende TIAMAT los hacia realidad.

Hoy, cuando leas este mensaje, recuerda que es estupendo para recuperar las fuerzas y para entrar a formar parte de las Legiones del Viento en la tierra, y para ello no hace falta tener aires de grandeza, sino verdadera capacidad de lucha y deseos fuertes de recuperación, convirtiendo las malas experiencias en valiosos aprendizajes.

Los números de la suerte de la semana: 504

El Duende Felipe y su amigo Tiamat -el Duende de las Legiones del Viento- te presentas un número de tres cifras para la presente semana: 504.

Número 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

Numero 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba, piénsalo.

Numero 4: Lo rige el "Duende de la Magia", el solo tener la imagen del Duende personal y tomar su mano será de suerte.

