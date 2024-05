Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe presenta a SHYRSHYR, el Duende del Dinero Rápido

El Duende es un ser dorado de piel brillante como el oro, y de barba abundante color amarillo fuerte. Tiene una gran seña, lleva en sus ojos dos pepitas de oro muy brillantes pulidas y en sus zapatos tres lingotes de oro.

EL DUENDE SHYRSHYR dice que las Leyes del Universo te compensaran de todo dolor y de todo sufrimiento ya que la vida no es fácil, ni venimos con un libro que enseñe qué pasos dar o cómo seguir. Pero este Duende te dice que no tengas miedo ni huyas de la felicidad, y que sobre todo no te acostumbres a sufrir ni menos a padecer.

EL DUENDE SHYRSHYR te ayudara a recuperar tus sueños, cierra los ojos y piensa con mucha fuerza y profundamente que tu cuerpo al igual que tu alma y tu mente es simplemente perfecto y podrá atravesar todos los obstáculos que se presentes.

Los números de la suerte que brinda el Duende SHYRSHYR

Felipe y su amigo SHYRSHYR te dan el número de esta semana: 250. Las tres cifras pertenecen a la energía de tus propios deseos.

Número 2: equivale al Duende del Mar, el cual tiene gran velocidad de las mareas, las olas vienen y van y consigo traen cofres de oro.

Número 5: Lo rige el "Duende de la lucha", es el que gusta poner en práctica todo terreno, esa misma energía lo incita a dar lo mejor de si mismo, por lo que atrae el éxito prontamente.

Número 0; Lo rige el "Duende de la vida", marca la carta de la vida eterna, donde todo gira y todo da vueltas, podes estar abajo hoy y mañana arriba.

...