Ignacio Branda y una posible salida de Bera

Cesi había llegado al Naranja por el ex DT Guillermo Szeszurak desde Excursionistas: pudo jugar el primer tramo del año y en el segundo su nivel fue intermitente. Para 2019 no será considerado por el conductor, así que el futbolista contó, en diálogo con El Quilmeño: “A mí me quedan seis meses, entonces me tengo que presentar a la pretemporada. El fútbol tiene estas cosas y no soy al primero que le pasa”.

El jugador formado en Tigre manifestó que su 2018 había sido bueno desde lo futbolístico, así que este final inesperado lo encontró sorprendido: “No creí que se iba a terminar así el año, porque tuve la posibilidad de tener continuidad en el inicio del torneo y por suerte el equipo arrancó muy bien, logró varios triunfos. Desafortunadamente en ese momento tuve el desmayo y jugué un solo partido más de titular en lo que quedó”.

Por último, Branda indicó que se queda con el primer tramo del año como la mejor parte de su camino, y agregó: “Espero que los chicos puedan recuperarse y salir adelante. hay muy buena gente y grandísimos jugadores, merecen superar esta situación lo antes posible”.