China: misteriosa marcha de elefantes arrasa varios pueblos

El equipo de seguimiento de la manada está tratando de guiar a los animales creando barreras y usando comida como cebo. Cuatro toneladas de plátanos, piñas y maíz fueron utilizadas para llevarlos hacia una zona de baja densidad poblacional. El dispositivo consta de 228 vehículos, además de cuatro excavadoras y tres drones.

Las autoridades locales afirmaron que no es habitual que los elefantes migren tan al norte y que desconocen por que lo hacen en esta ocasión.

Imágenes publicadas por la televisión estatal muestran no solo el paso de los paquidermos por zonas habitadas, sino también puntos en los que decidieron alimentarse de la comida almacenada o sembrada por humanos.

"Estábamos durmiendo, y a eso de la una de la madrugada oímos ruidos. Me asomé a la ventana y vi dos elefantes adultos en el patio. Llamé al jefe del pueblo y me dijo que no me moviera ni hiciera ruido", relató un aldeano.

La manada, que incluye tres bebes elefantes, salió a mediados de abril de la reserva de Xishuangbanna, una región fronteriza con Laos y Birmania, rumbo al norte y desde entonces ya recorrió 500 kilómetros, informó la televisión china.

Desde el inicio de la marcha, los animales causaron daños por 6,8 millones de yuanes (1,1 millones de dólares), que incluye la destrucción de 56 hectáreas de cultivos.

Las autoridades estiman que los elefantes continuarán dirigiéndose hacia el norte, alejándose cada vez más del único hábitat de China, la Reserva Natural Nacional Xishuangbanna de Yunnan.

El elefante asiático está incluido en la Lista Roja de Especies en Peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta especie, identificada como "en peligro de extinción", goza de protección Clase A en China, al mismo nivel que el panda gigante.