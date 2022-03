Denuncian la desaparición de una periodista rusa que se mostró en contra de la guerra

"Marina fue detenida y ha desaparecido. Sus abogados no están autorizados a contactar con ella", dijo el portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Peter Stano, quin afirmó que la periodista "adoptó una postura moral valiente y se atrevió a objetar las mentiras del Kremlin".

Según el responsable del grupo de protección de los derechos humanos Pavel Chikov, Ovsianikova fue detenida por la policía rusa, dijo Sputnik y el canal, uno de los principales de la televisión estatal de Rusia abrió una investigación de lo que calificó de "accidente con una intrusa".

La periodista entró en el set de TV y mostró detrás de la presentadora una pancarta con el mensaje "No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)". En redes sociales circuló también un vídeo de la periodista llamando "agresión" de Rusia las operaciones bélicas actuales contra Ucrania y responsabilizando directamente al presidente Vladímir Putin.

periodista-rusa-pancarta.mp4 El momento en que la periodista irrumpe en el set de TV y luego es retirada.

Tras decir que le daba "mucha vergüenza" trabajar para el Canal 1 porque decía mentiras, acusó a la televisión de "zombificar a la gente rusa", y llamó a salir a las calles.

El portavoz de la Comisión Europea dijo, durante la rueda de prensa diaria de la institución, que "los aparatos del Estado (ruso) continúan su presión contra la oposición doméstica, negando sus derechos básicos, tales como la libertad de opinión y de expresión".

Protección a Ovsianikova

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este martes a las autoridades de Rusia que no tomen represalias contra la periodista Marina Ovsianikova. "Seguimos su caso y estamos en contacto con las autoridades para pedirles que no tomen represalias contra ella", destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU Ravina Shamdasani.

La periodista, es -al parecer- hija de padre ucraniano y madre rusa y por eso se mostró en contra de la invasión de Rusia a Ucrania que ya lleva 20 días.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este martes que propondrá la protección de su país a Ovsianikova, en la próxima conversación que mantenga con Vladímir Putin. En declaraciones a la prensa al término de una visita a un centro de acogida de refugiados ucranianos en la localidad francesa de Pommeraye, Macron indicó que tiene intención de indicar a Putin que Francia quiere ofrecer bien protección consular, bien asilo a Ovsianikova.

"Francia condena muy firmemente cualquier encarcelamiento de un periodista" y da "un apoyo incondicional a todos los periodistas", tanto a los que cubren la guerra de Ucrania, como a los que "se esfuerzan por informar en Rusia", subrayó el jefe del Estado francés.